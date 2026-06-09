Január óta négymillió forinttal nőtt Orbán Viktor feleségével közös vagyona, a volt kormányfő kilencmilliót tudott félretenni 36 év politika után

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2026-06-09 08:36:00 CEST

A volt kormányfő továbbra is felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi ingatlannak, és egyedüli tulajdonosa egy felcsúti ingatlannak. 36 évnyi képviselői és összesen 20 évnyi miniszterelnöki munka után összesen 9 millió forintot tudott félretenni, ennyi megtakarítása van.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök továbbra is egy XII. kerületi és egy felcsúti ingatlan tulajdonosa, feleségével közös számláján a 2026. januári állapothoz képest 4 millió forinttal több szerepel – derül ki a hétfő késő este közzétett vagyonnyilatkozatából. A parlament honlapján elérhető dokumentum szerint a Fidesz elnöke továbbra is felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi ingatlannak, és egyedüli tulajdonosa egy felcsúti ingatlannak.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktornak legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint akkor még alig több mint ötmillió forintnyi megtakarítása volt a feleségével, Lévai Anikóval közös bankszámláján. A nyilvános vagyonnyilatkozatai alapján az elmúlt 16 évben alig tudott valamit félretenni a volt miniszterelnök, volt olyan év, hogy egyetlen forint megtakarítást se írt be.

Amíg Orbán Viktornak a január 26-án közzétett vagyonnyilatkozatában feleségével közös számláján mintegy 5 millió forint szerepelt, addig a május 9-én leadott legújabb bevallás szerint ez már több mint 9 millió forint. Tartozásról nem számolt be a most leadott és korábbi nyilatkozatában sem.

Jövedelemnyilatkozatában a 2023-2026 közötti időszakra szerepel a miniszterelnökként kapott 5 millió forintos fizetése, valamint országgyűlési képviselőként kapott fizetése, pártelnöki posztját viszont díjazás nélkül látja el.

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP listavezetőjeként az áprilisi választáson szerzett mandátumáról lemondott, így 36 év képviselőség után már nem tagja a május elején megalakult új Országgyűlésnek. Több mint 38 millió forint végkielégítés járt volna neki, ám Magyar Péter még május közepén kilátásba helyezte, hogy a volt kormányfő nem fogja megkapni ezt a törvényileg előre jelzett összeget „hazánk kifosztásáért”.

Magyar Péter már ezt megelőzően jelezte, hogy nem írja alá a távozó Orbán-kormány minisztereinek és államtitkárainak a végkielégítéséről szóló papírokat, de először csak Lázár János volt építési és közlekedési minisztert, illetve Rogánt Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda egykori vezetőjét emelte ki, aztán jött mindenki más. Magyar Péter vétójára válaszul az érintettek mind jelezték, hogy a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekeket segítő alapítványnak ajánlják fel, amire a Tisza-kormány miniszterelnöke áldását adta.