Karácsony Gergely: A Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni

Jelenlegi tudásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni – jelentette ki Karácsony Gergely kedden Budapesten, a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján.
A főpolgármester azonban hozzáfűzte, nincs kétsége afelől, van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá: a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák vagy más megoldás születne a kérdésben.
Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, „mi ezer sebből vérzünk” – fogalmazott. Megjegyezte, a főváros cégeinél, az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, hogy a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik.Kifut a haladékokból Budapest, július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak az államkasszábaÚjabb több milliárdos számla befizetésére kapott haladékot Budapest a Magyar-kormánytól