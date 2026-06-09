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Karácsony Gergely: A Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni

A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár.

Jelenlegi tudásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni – jelentette ki Karácsony Gergely kedden Budapesten, a Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján.

A főpolgármester azonban hozzáfűzte, nincs kétsége afelől, van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. Emlékeztetett rá: a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár és a jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák vagy más megoldás születne a kérdésben.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, „mi ezer sebből vérzünk” – fogalmazott. Megjegyezte, a főváros cégeinél, az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, hogy a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik.

A Tisza-kormány hamarosan tárgyalja a kormány az önkormányzati pénzügyeket érintő javaslatokat.