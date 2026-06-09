Budapest;fizetésképtelenség;Karácsony Gergely;főváros;fővárosi önkormányzat;Magyar Államkincstár;szolidaritási hozzájárulás;

2026-06-09 13:11:00 CEST

Karácsony Gergely: A Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni

A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár.