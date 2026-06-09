Vádat emeltek a négy emberrel szemben, aki nem küldött mentőt Gálvölgyi Jánoshoz

Gálvölgyi János;vádemelés;pénzbüntetés;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-06-09 11:00:00 CEST

Mindannyiukra pénzbüntetés kiszabását kéri az ügyészség.

Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség két mentésirányító, egy betegszállítási felvevő és egy mentésvezető ellen, mert a vád szerint nem küldtek mentőt egy életveszélyes állapotban lévő budapesti férfihoz - tudatta egy keddi közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A tájékoztatás ugyan nem nevezi meg, de az eset körülményeiből egyértelműen kiderül, hogy Gálvölgyi Jánosról van szó. A vádirat szerint a színész lánya azért hívott mentőt, mert édesapjának nehézlégzése és más panaszai voltak. A hívást egy vidéki szolgálati helyen dolgozó női mentésirányító fogadta, majd beszélt a színész feleségével. Neki megígérte a mentőegység küldését, de végül nem intézkedett, és az ügyet nem sorolta a megfelelő sürgősségi szintre.

A nő ezután egy fővárosi betegfelvevő kolléganőjével beszélt, de a vádirat szerint ő sem járt el megfelelően, és közvetlenül nem vonták be a mentésirányítót. Egy férfi mentésirányító ugyan látta az eset adatait a rendszerben, de ő sem küldött mentőt.

Mivel továbbra sem érkezett segítség, ezért Gálvölgyi János másik lánya is telefonált a segélyhívóra. Ekkor egy másik vidéki mentésirányító vette fel a hívást, aki azt mondta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet. Ezután a beteg állapotáról kérdezett, de amikor a hívó nem adott újabb információt, elköszönt és megszakította a vonalat.

Az ügyészség szerint az érintettek nem a szakmai szabályoknak és a munkaköri előírásaiknak megfelelően jártak el. A vád lényege, hogy egyikük sem intézkedett a mentő kiküldéséről, pedig fel kellett volna ismerniük, hogy azonnali segítségre van szükség.

A két nőt és két férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolják. Az ügyészség pénzbüntetést és határozott idejű foglalkozástól eltiltást kér rájuk, valamint azt, hogy közösen fizessék meg a több mint 1 millió forintos bűnügyi költséget.