Az energiabiztonság kulcskérdéseiről egyeztetett Kapitány István az Egyesült Államok budapesti ügyvivőjével

Egyesült Államok;energetika;Kapitány István;

2026-06-09 18:35:00 CEST

Energiabiztonságról és az üzleti környezetről is szó esett.

Az amerikai vállalatok készen állnak arra, hogy befektessenek a magyar energia-infrastruktúrába - közölte keddi Facebook-posztjában az Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége.

A bejegyzés szerint Caroline Savage ügyvivő Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel találkozott.

A tárgyaláson az energiabiztonság kulcskérdéseiről és a magyarországi üzleti környezetről volt szó. A nagykövetség azt írta, az Egyesült Államok támogatja Magyarország energiaforrásainak diverzifikációját, az amerikai cégek pedig olyan innovatív megoldásokat hoznának, amelyek az energiafüggetlenséget és a fenntarthatóságot segítik.

A felek a poszt szerint arról is egyeztettek, hogyan lehetne erősíteni az üzleti környezetet és több külföldi közvetlen tőkebefektetést Magyarországra vonzani. A nagykövetség szerint ezek a beruházások amerikaiak és magyarok számára is minőségi munkahelyeket teremtenek, és mélyítik a két ország gazdasági partnerségét.

A bejegyzésben az áll, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata közös értékeken és kölcsönös fejlődésen alapul, és Washington további együttműködést vár az energiabiztonság és a gazdasági növekedés területén.