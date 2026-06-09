Menesztése után tanácsköztársaságot emleget a Kehi elnöke

A Magyar Közlönyből tudta meg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) korábbi elnöke, hogy menesztik.
Mint korábban hírt adtunk róla, Gaál Szabolcs Barnát keddi hatállyal mentette fel a kormányfő, utódját még nem nevezte ki.Magyar Péter menesztette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét
A menesztett elnök a 24.hu-nak azt mondta, felmentésének körülményeiről nem tud nyilatkozni, mivel ő maga is a Magyar Közlönyből tudta meg az információt. Arra a kérdésre, hogy meglepődött-e, a következőket felelte: „szerintem a dédnagyapám a Tanácsköztársaság idején sem lepődött meg semmin. Köszönöm szépen, viszonthallásra!”A Tisza-kormány nyílt pályázatot hirdet a KEHI elnöki tisztségének betöltéséreA Fidesz felháborodott a KEHI-elnök felmentésén, a párt kicsinyes bosszút emleget