Menesztése után tanácsköztársaságot emleget a Kehi elnöke

menesztés;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;Tanácsköztársaság;

2026-06-09 17:23:00 CEST

Előzetesen nem közölte vele a kormány a döntést, utódja nincsen meg.

A Magyar Közlönyből tudta meg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) korábbi elnöke, hogy menesztik.

Mint korábban hírt adtunk róla, Gaál Szabolcs Barnát keddi hatállyal mentette fel a kormányfő, utódját még nem nevezte ki.

A menesztett elnök a 24.hu-nak azt mondta, felmentésének körülményeiről nem tud nyilatkozni, mivel ő maga is a Magyar Közlönyből tudta meg az információt. Arra a kérdésre, hogy meglepődött-e, a következőket felelte: „szerintem a dédnagyapám a Tanácsköztársaság idején sem lepődött meg semmin. Köszönöm szépen, viszonthallásra!”