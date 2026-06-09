Fidesz;Országgyűlés;törvényjavaslat;hazugságok;gyűlöletkampány;Radnai Márk;Tisza Párt;

Radnai Márk két hónap alatt 69 pert nyert a fideszes portálok ellen

A Tisza párt alelnöke és országgyűlési képviselője a keddi parlamenti vitában először nem jutott szóhoz a fideszes hazugságok hallatán, aztán posztolta, hogy milyen jelzőket aggattak rá a gyűlöletkampányuk során.

Arcunkon a mély döbbenet. Ma arról vitáztunk a Parlamentben, hogy az államnak szabad-e közpénzből gyűlöletkampányokat folytatnia. A vita leggyomorforgatóbb része az volt, amikor a Fidesz képviselői azt magyarázták, hogy szerintük valójában a Tisza folytatott gyűlöletkampányt – tette ki Facebook-oldalára a saját magáról és képviselőtársairól a vita közben készült fotót Radnai Márk.

A Tisza párt alelnöke, országgyűlési képviselője, akit korábban Magyar Péter kért fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, illetve, hogy szervezze meg a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet azt írta, hogy a fideszes képviselők viselkedésénél egy pillanatra elvesztette a fonalat. A posztjában azonban Radnai felsorolta, hogy minek is nevezték a fideszes médiumokban.

Mert ha jól emlékszem – írta magáról, – az elmúlt években én voltam egyszerre:

  • Meleg,

  • kábítószeres,

  • adócsaló,

  • külföldi ügynök,

  • Soros-ember,

  • Brüsszel-bérenc,

  • és valószínűleg csak adminisztrációs hiba miatt nem lettem egyszerre földönkívüli is.

Az elmúlt két hónapban 69 sajtó-helyreigazítási pert nyertem ellenük. Hatvankilencet. Ha a hazugságnak lenne olimpiai válogatottja, nehéz lenne nem 2Rule-os narancssárga mezben elképzelni őket. A gyűlöletkampányok kora véget fog érni. Megígértük. Ez lesz. Lépjünk tovább – szögezte le Radnai Márk.

A friss, júniusban készült felmérés alapján a biztos pártválasztók között 63 százalék támogatja a jelenlegi, 28 százalék pedig a korábbi kormánypártot. Ugyanakkor egyetlen olyan nagy demográfiai csoport sincs, amelyben a Fidesz támogatottsága akár csak megközelítené a Tiszáét.