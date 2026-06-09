Fidesz;Országgyűlés;törvényjavaslat;hazugságok;gyűlöletkampány;Radnai Márk;Tisza Párt;

2026-06-09 19:39:00 CEST

Radnai Márk két hónap alatt 69 pert nyert a fideszes portálok ellen

A Tisza párt alelnöke és országgyűlési képviselője a keddi parlamenti vitában először nem jutott szóhoz a fideszes hazugságok hallatán, aztán posztolta, hogy milyen jelzőket aggattak rá a gyűlöletkampányuk során.