Radnai Márk két hónap alatt 69 pert nyert a fideszes portálok ellen

Arcunkon a mély döbbenet. Ma arról vitáztunk a Parlamentben, hogy az államnak szabad-e közpénzből gyűlöletkampányokat folytatnia. A vita leggyomorforgatóbb része az volt, amikor a Fidesz képviselői azt magyarázták, hogy szerintük valójában a Tisza folytatott gyűlöletkampányt – tette ki Facebook-oldalára a saját magáról és képviselőtársairól a vita közben készült fotót Radnai Márk.
A Tisza párt alelnöke, országgyűlési képviselője, akit korábban Magyar Péter kért fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak, illetve, hogy szervezze meg a Működő és Emberséges Magyarország Intézetet azt írta, hogy a fideszes képviselők viselkedésénél egy pillanatra elvesztette a fonalat. A posztjában azonban Radnai felsorolta, hogy minek is nevezték a fideszes médiumokban.
Mert ha jól emlékszem – írta magáról, – az elmúlt években én voltam egyszerre:
Meleg,
kábítószeres,
adócsaló,
külföldi ügynök,
Soros-ember,
Brüsszel-bérenc,
és valószínűleg csak adminisztrációs hiba miatt nem lettem egyszerre földönkívüli is.
Az elmúlt két hónapban 69 sajtó-helyreigazítási pert nyertem ellenük. Hatvankilencet. Ha a hazugságnak lenne olimpiai válogatottja, nehéz lenne nem 2Rule-os narancssárga mezben elképzelni őket. A gyűlöletkampányok kora véget fog érni. Megígértük. Ez lesz. Lépjünk tovább – szögezte le Radnai Márk.Radnai Márk: Valamit kipróbálunk, ami eddig még nem voltRadnai Márk: Nem akarok senkit megbántani, de azt gondolom, hogy a Fidesznek végeRadnai Márk türelemre int, szerinte egy ország nem varázsütésre változik meg