Fidesz;közvélemény-kutatás;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;Europion;

Az Europion szerint nem árad tovább a Tisza, stabilizálódhat a Fidesz maradék tábora

A friss, júniusban készült felmérés alapján a biztos pártválasztók között 63 százalék támogatja a jelenlegi, 28 százalék pedig a korábbi kormánypártot. Ugyanakkor egyetlen olyan nagy demográfiai csoport sincs, amelyben a Fidesz támogatottsága akár csak megközelítené a Tiszáét.

Az áprilisi választást követő erőteljes Tisza-párti áthangolódás megállni tűnik az Europion júniusi felmérése szerint, ami alapján továbbra is a választópolgárok több mint fele (52 százalék) szavazna az új kormánypártra, míg a Fidesz éppúgy 25 százalékon áll most, mint májusban – írja a hvg.hu. A közvéleménykutató szerint arányaiban hasonló az állás a Tisza javára a pártválasztók – 60-29 százalék –, illetve a biztos szavazó pártválasztók – 63-28 százalék – körében is. Értékelésük szerint a Fidesz mintha stabilizálni látszana a megmaradt támogatóinak táborát.

Mindeközben a Mi Hazánk népszerűsége továbbra is nagyjából a választási eredményének felel meg. A biztos pártválasztók körében szintén nem látszik hibahatáron túli elmozdulás a májusi eredményhez képest: a teljes népességben 7, a pártválasztók körében 8, a biztos szavazók körében 6 százalék szavazna Toroczkai Lászlóék pártjára. A felmérésből kiderült, hogy a fiatalok, magasan iskolázottak és nagyvárosokban élők körében továbbra is relatív népszerű a Tisza, míg az idősek, alacsonyan iskolázottak és kistelepüléseken élők körében a saját támogatottsági szintjéhez képest relatív jól teljesít a Fidesz. Olyan nagy demográfiai csoport azonban ezzel együtt sincs, amelyben a Fidesz támogatottsága akár megközelítené a Tiszáét.

Míg az áprilisban még a Fideszre szavazóknak már csak 72 százaléka tartana ki döntése mellett, addig a Tisza párt áprilisi támogatóinak 93 százaléka húzná újra ugyanoda az ikszet. Ebből a szempontból a Fidesznél is gyengébb a Mi Hazánk eredménye, amelynek minden ötödik szavazója a két nagyobb pártra szavazna már inkább – 15 százalék a Tiszára, 5 százalék a Fideszre.

Megjegyezték, hogy az IDEA május végi felmérésével szemben, amely három új minisztert is népszerűbbnek mutatott a kormányfőnél, az Europion teljes népességre vonatkozó számai alapján továbbra is Magyar Péter vezeti a politikusok általános népszerűségi versenyét. Igaz 55 százalékos támogatottsága 4 százalékkal elmarad az előző havi adattól, nyomában pedig az IDEA által legnépszerűbbeknek mért Orbán Anita (46 százalék) és Kapitány István (44 százalék) szerepel.

Energiabiztonságról és az üzleti környezetről is szó esett.