Az Europion szerint nem árad tovább a Tisza, stabilizálódhat a Fidesz maradék tábora

Fidesz;közvélemény-kutatás;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;Europion;

2026-06-09 19:15:00 CEST

A friss, júniusban készült felmérés alapján a biztos pártválasztók között 63 százalék támogatja a jelenlegi, 28 százalék pedig a korábbi kormánypártot. Ugyanakkor egyetlen olyan nagy demográfiai csoport sincs, amelyben a Fidesz támogatottsága akár csak megközelítené a Tiszáét.

Az áprilisi választást követő erőteljes Tisza-párti áthangolódás megállni tűnik az Europion júniusi felmérése szerint, ami alapján továbbra is a választópolgárok több mint fele (52 százalék) szavazna az új kormánypártra, míg a Fidesz éppúgy 25 százalékon áll most, mint májusban – írja a hvg.hu. A közvéleménykutató szerint arányaiban hasonló az állás a Tisza javára a pártválasztók – 60-29 százalék –, illetve a biztos szavazó pártválasztók – 63-28 százalék – körében is. Értékelésük szerint a Fidesz mintha stabilizálni látszana a megmaradt támogatóinak táborát.

Mindeközben a Mi Hazánk népszerűsége továbbra is nagyjából a választási eredményének felel meg. A biztos pártválasztók körében szintén nem látszik hibahatáron túli elmozdulás a májusi eredményhez képest: a teljes népességben 7, a pártválasztók körében 8, a biztos szavazók körében 6 százalék szavazna Toroczkai Lászlóék pártjára. A felmérésből kiderült, hogy a fiatalok, magasan iskolázottak és nagyvárosokban élők körében továbbra is relatív népszerű a Tisza, míg az idősek, alacsonyan iskolázottak és kistelepüléseken élők körében a saját támogatottsági szintjéhez képest relatív jól teljesít a Fidesz. Olyan nagy demográfiai csoport azonban ezzel együtt sincs, amelyben a Fidesz támogatottsága akár megközelítené a Tiszáét.

Míg az áprilisban még a Fideszre szavazóknak már csak 72 százaléka tartana ki döntése mellett, addig a Tisza párt áprilisi támogatóinak 93 százaléka húzná újra ugyanoda az ikszet. Ebből a szempontból a Fidesznél is gyengébb a Mi Hazánk eredménye, amelynek minden ötödik szavazója a két nagyobb pártra szavazna már inkább – 15 százalék a Tiszára, 5 százalék a Fideszre.

Megjegyezték, hogy az IDEA május végi felmérésével szemben, amely három új minisztert is népszerűbbnek mutatott a kormányfőnél, az Europion teljes népességre vonatkozó számai alapján továbbra is Magyar Péter vezeti a politikusok általános népszerűségi versenyét. Igaz 55 százalékos támogatottsága 4 százalékkal elmarad az előző havi adattól, nyomában pedig az IDEA által legnépszerűbbeknek mért Orbán Anita (46 százalék) és Kapitány István (44 százalék) szerepel.