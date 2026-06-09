Bejelentette az Oroszország elleni 21. uniós szankciócsomagot Ursula von der Leyen

Oroszország;Európai Bizottság;EU-szankciók;Ursula von der Leyen;orosz-ukrán háború;

2026-06-09 21:38:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke szerint még erőteljesebb korlátozást terjesztenek elő az energetika, a pénzügyi szolgáltatások és a kereskedelem terén. Továbbá kitiltják az EU területéről mindazokat, akik orosz oldalon harcoltak vagy harcolnak Ukrajnában.

Előterjesztjük a 21. szankciós csomagot Oroszországgal szemben – jelentette be Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság (EB) elnöke az EU vezető testületének honlapján közzétett nyilatkozatában az Ukrajna ellen immár jóval több mint négy éve tartó orosz agresszióval kapcsolatban kiemelte, hogy azokon a területeken fokozzák a nyomást, amelyeket leginkább megérezhet Moszkva. Az energiaellátás területén cél, hogy a szankciók teljes intenzitásúak legyenek, Oroszország olajeladásokból származó profitja továbbra is korlátozott maradjon.

Mindezt azzal érnék el, hogy az olajárhoz kapcsolódó kiigazítási mechanizmust 2027 januárjáig felfüggesztenék. Javasolják továbbá, hogy az úgynevezett árnyékflotta 632 hajós szankciós listáját bővítsék további 30-cal, illetve még jobban ellenőrizzék ellenőrizzék az üzemanyag-ellátást biztosító szolgáltatások helyszíneit, a kikötőket, repülőtereket, olajfinomítókat. Korlátoznák a cseppfolyósított gázt, az LNG-t szállító tartályhajók eladását is Oroszországnak. A közlemény szerint Oroszország egyértelműen kudarcot vallott Ukrajna leigázásában, amit elsősorban az orosz nép fizet meg. – Gyászolják fiaikat, testvéreiket és férjeiket, csökken az életszínvonal, az infláció csaknem 6 százalék, a kamatlábak 14,5 százalékon állnak, az adók emelkednek, szankcióink gyengítik az orosz háborús erőfeszítések gazdasági alapjait – olvasható a nyilatkozatban.

Kiterjesztjük tranzakciós tilalmainkat további 31 orosz bankra, valamint húsz harmadik országbeli bankra, kriptocégre vagy platformra és az eddigi szankciókat kijátszó olajkereskedőre. Most először vezetjük be a kriptoeszköz-szolgáltatások teljes harmadik országbeli tilalmának lehetőségét – írta az EB-elnök. Kiemelte, hogy új exportkorlátozásokat javasolnak az orosz hadiipar által használt termékekre és technológiákra, különösen azokra, amelyek elősegítik a dróntámadásokat. Importtilalmat is terveznek 60 millió euró értékben bizonyos fémekre, fémércekre vagy autóalkatrészekre. Korlátoznál a halászatot, részben egyes haltermékeket, teljes tilalmat például a tőkehalra, összehangolva a Belaruszt is érintő szankciókkal, hogy azt se lehessen kijátszani.

Most először javasoljuk, hogy tiltsák meg az EU-ba való belépést mindazoknak, akik a háború kezdete óta az orosz fegyveres erőkben szolgáltak. Tehát Európa továbbra is tiltott terület mindazok számára, akik részt vettek Ukrajna inváziójában. Ilyen egyszerű – szögezte le Ursula von der Leyen. Az EB elnöke nem titkolta, hogy azt sem, hogy „fáradhatatlan támogatást nyújtunk bátor szomszédunknak, partnerünknek és az Európai Unió leendő tagjának, Ukrajnának”. A héten csaknem 3 milliárd eurót folyósítottak Kijevnek az „Ukrajna-keretből”, és még ebben a hónapban megtörténik az első kifizetés ugyanennyi a 90 milliárd eurós hitelből is. – A következő napokban megnyitjuk a csatlakozási folyamat hivatalos megkezdése előtti tárgyalások első szakaszát Ukrajnával és Moldovával.