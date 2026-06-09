Katasztrófahangulat a MÚOSZ panelbeszélgetésén, a túlélésért küzd a nyomtatott sajtó

sajtószabadság;

2026-06-09 20:34:00 CEST

Napilapok, vidéki sajtó a megszűnés szélén, a hirdetési piac csak éledezik, az állami sajtóalapról nincs még szó.

- Sokan úgy látják, a kormányváltással eljött a sajtó-kánaán, és nem kell már támogatni a sajtót, le lehet mondani az előfizetést – mondta Kocsi Ilona MÚOSZ elnök azon a beszélgetésen, melyen a nyomtatott sajtó jövőjéről esett szó a MÚOSZ székházban.

A beszélgetésen Bodoky Tamás, az Átlátszó, Gergely Márton, a HVG, György Zsombor, a Magyar Hang, Németh Péter, a Népszava, Porcsin Zsolt, a Debreciner, Roznár Gyöngyi, a Nyugat és Uj Péter, a 444 főszerkesztője vett részt Ónody-Molnár Dóra moderálása mellett.

Németh Péter a több mint egy hete nyomtatásban meg nem jelenő napilapunk helyzetét ecsetelte. Szerinte történt már ilyen eset a lap múltjában, de olyan általános helyzet, mint amilyen a mostani, még soha. A hirdetési piac szerinte alig éledezik, az állami sajtóalap még csak a Tisza programjában található meg. Közölte azt is, hogy a keddi tárgyalás során a laptulajdonos képviselője kijelentette, átadná a lapot a szerkesztőségnek. Ami szerinte lehetőség, de felelősség is, sok a kockázat és a kérdés.

Németh Péter jelzést várna a kormánytól, hogy fontosnak tartja a napilapok megjelenését, mert előállhat az a helyzet, hogy - Európában egyedülálló módon - egy országos terjesztésű napilap sem jelenik meg Magyarországon.

Bodoky Tamás és Porcsin Zsolt is aggódik lapja jövőéért, utóbbi augusztusig lát előre úgy, hogy havi 3 millió forintra van szükségük a működéshez. György Zsombor pedig azt kéri olvasóitól, ne politikai aktivizmusként tekintsenek az újságírásra, amelynek csupán egy feladata volt, hogy a kormány leváltásában segítsen, hanem polgári attitűddel álljanak az újságíráshoz, támogassák a sajtót.

- A pályázati forrásokat biztosítók egy része elfordul Magyarországtól, mert megszűnt a demokrácia direkt veszélyeztetése. Más részük felbátorodhat, ha eddig nem mert idejönni - magyarázta Bodoky Tamás.

- Az állami sajtóalap olyan helyzetet teremthet, mint amilyent az adó egy százalékának gyűjtése biztosított. Aki nem pályázik majd az alaphoz, lemarad az üzleti versenyben – mondta Uj Péter. Szerinte az is pályázni kényszerül majd, aki nem szeretné az állam részvételét látni a médiapiacon. Úgy véli, sok médium megszűnhet, például a vidéki napilapok.

A jelenlévők többsége szerint nem jelent gondot az, hogy Magyar Péter leginkább a Facebookon kommunikál. Ugyanakkor György Zsombor megjegyezte, volt, aki azért mondta le lapja előfizetését, mert „ő most már köszöni jól megvan a Magyar Péter-posztokkal”. Végül elhangzott, munkát kérve Porcsin Zsoltot és György Zsombort is keresték már meg egykori propagandisták, de nem vették fel őket.