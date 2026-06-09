A tankönyvi kínálat bővítésére írt ki pályázatot az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, tíz napon belül kell pályázni a kiadóknak

tankönyv;Oktatási Hivatal;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-06-09 20:21:00 CEST

A minisztérium új kiadványokkal bővítené a kínálatot.

A tankönyvi kínálat bővítésére írt ki pályázatot az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. A tájékoztató szerint a minisztérium új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulástámogató tartalmakkal bővítené a kínálatot. Ezeket a kiadványokat az Oktatási Hivatal felvenné a tankönyvjegyzékbe, ahonnan az iskolák megrendelhetnék azokat.

A pályázatnál szempont a gyors bevezethetőség, vagyis fejlesztésre vagy akár csak meglévő anyag frissítésére nincs lehetőség. Utóbbit már Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (TANOSZ) elnöke mondta el a Népszavának. A szakmai szervezet civil egyesületek közreműködésével összeállított egy javaslatcsomagot az első intézkedésekről. Két héttel ezelőtt be is nyújtották azt, és az elnök elmondása szerint vissza is köszön belőle néhány elem a mostani intézkedésben.

A mostani lépés sok kiadót érinthet, azt azonban még nem tudni, hogy mindegyik tud-e élni a lehetőséggel. Tíz napon belül kell pályázni a kiadóknak, aztán az Oktatási Hivatalnak is csak 30 napja van - a szokásos 90 helyett - az elbírálásra. A kiadóknak is tudniuk kell, milyen kiadványokat képesek majd határidőre leszállítani: már létező, kész tananyagok kellenek, mert a pályázathoz ezeket kell benyújtani.