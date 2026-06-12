Tolnai Ottó – Parti Nagy Lajos: Költő disznózsírból (részlet)

Ünnepi Könyvhét;Parti Nagy Lajos;interjúkötet;rádióinterjú;

2026-06-12 06:34:00 CEST

„A Költő disznózsírból generális áriapróza, egy globálokalista nagy magyar és európai író esszéregénye, aminek létrejöttében segédkezhettem. 28 év után különös érzés volt betűről betűre újraolvasni, ugyan sokszor ütöttem fel időközben, keresve ezt-azt, de utánanézni és olvasni egészen más. Belefeledkezni. (…) S itt van most is, halála után egy évvel is, eleven és utánozhatatlan jelenlétének emlékműve lett ez a kötet, változatlan, mégsem ugyanaz” – írja Parti Nagy Lajos az 1998 márciusában rádióinterjúként felvett, majd könyvként 2004-ben megjelent kötet újrakiadásáról (Jelenkor Kiadó), mely a tavaly elhunyt Kossuth-díjas költővel, Tolnai Ottóval készült palicsi házában, a Homokvárban.

P. N. L.: Nagyon sok gyerek élt a Tisza mentén, mégsem lett mindegyikből költő… Ha már itt tartunk, azt akarom megkérdezni, éreztél-e gyerekkorodban olyasmit, ami megkülönböztetett a többi gyerektől. Éreztél-e valamiféle másságot, külön érzékenységet?

Nem annyira. Három évvel idősebb bátyámmal éltem, mozogtam mindig. Mellette volt biztosított helyem. Ő nagyon erős és kemény gyerek volt: Tarzannak hívták, minden kalandban benne volt, és én is vele, de védve is voltam. Így kicsit lehettem más is. Ő mindent előbb kezdett, mint én, mindenbe belepillanthattam, belekóstolhattam, mint a veszekedések, háborúsdik, kalandok, kirándulások, a Tisza átúszása stb. A fiúk nagy sárháborúkat vívtak, vagy átúszták a Tiszát, ez egy felavatással ért fel. Aki átúszta a Tiszát, az már valaki volt, ott kezdődött, az volt a mérce.

Istenem, átúszni a Tiszát! Én átúszom az Adriát, az óceánokat úszva is…

Volt, hogy a Tisza nagyon leapadt, kis öblök, szigetek keletkeztek, mi porondnak hívtuk, és a porondok közötti langyos vízben szerettem leledzeni, homokvárakat építeni.

Megszállottan építettem a homokvárakat, csöpögtettük, mi úgy mondtuk, a tenyerünkbe vettünk egy marék homokot, vízbe mártottuk, a hüvelykujjunkon vezettük le a folyékony, nedves, csöpögő homokot, és aki a legjobban tudta rezegtetni az ujját, és a legkisebb csöppeket tudta szórni, annak lett a legszebb vára. Nekem könnyű volt virtuózzá lennem, hiszen egész lényem rezgett, mint említettem, egy abszolút rezge lény voltam, aki megengedhette magának e luxust, mert védte bátyja, a Tarzan. Persze fontos volt megalapozni a falakat, tornyokat is, mert ha túlcsipkézted, hamarabb összedőlt, mert amikor kezdett száradni, akkor pillanatok alatt szétporladt, vagy ha háborúzás volt, akkor könnyebben szétverték. Nagyon szerettem azt a homokot, a tiszait, ugyanis tele gyöngyháztörmelékkel. A Tiszában rengeteg kagyló volt, s az őrlemény csillogott a homokban, imádtam ezt.

Különös, hogy fél évszázad után olyan házba kerültem, ahol most vagyunk, amit Homokvárnak hívnak. Az a különös dolog történt velem, lévén abszolút médium, hogy végül beköltöztem abba a homokvárba, amit gyerekkoromban annyira föl akartam építeni. Egyáltalán nem túlzás, amit mondok, ugyanis az egyik fiatalkori regényemben, az Ördögfejben részletesen leírtam a homokvár-csöpögtetést. Milyen furcsa beköltözni, élni egy metaforában, saját metaforádban, még ha valósabb életet is, tyúkokkal, kutyákkal, mint más irodalmárok. A másik fontos gyermekkori élmény számomra az úszás. Úszni a virágzásban. Ez az én költészetem. Tudod, biztosan találok még rá módot, hogy értekezzek róla, nem is kellene most egyből, első nap mindent kibeszélnem, bár miért ne jelezhetnénk a lehetséges témákat, ez a virágzás egy komoly, kemény, brutális bataille-i kategória…

Vannak emberek, akik megszállottjai a repülésnek, nálam az úszás a létezés egyik formája. Istenem, úszni a virágzásban… Sajnos abszurduma a helyzetemnek, hogy mire ide jutottam, Palics azonos lett a döglött tóval, illetve a száraz tóval, ahogy a versike mondja. Én meg a döglött békával, avagy a vízben lubickoló süket emberrel…

Igen, a metafora éppen olyan valami, mint amilyen maga a tiszavirág. Ezt a különös lényt mintha eleve a költészet számára teremtették volna. Mondják a szakirodalomban, hogy már Arisztotelész is foglalkozott vele, a Tisza virágzása számomra a mai napig is a leggyönyörűbb valami, amit életemben láttam, vagy ami megtörtént velem. Ugyanis egészen gimnazista koromig vagy még tovább nem kívül voltam, én sosem vagyok kívül, ezért is nehéz, valójában lehetetlen elaborálnom a dolgokat, ezen a virágzáson nem csak néztem, hanem részese is voltam. Mindig fölmentünk Martonosig, valójában a határig, a Tiszánál lévő jugoszláv–magyar határig, lehet, hogy a határzónában már minden így rezeg, vibrál, a határlény így rezeg, vibrál, és onnan ereszkedtünk le a virágzásban Adorjánig. Életem nagy relációja, pályája tehát: Martonos–Adorján.

A virágzást mindig a cseresznyevirágzáshoz, a japánokhoz kötöttem, valami olyan látvány, de ebben benne lenni egészen különleges élmény. Egy gyönge fájú, sovány, nyúzott gyerek, aki a Tisza közepén ereszkedik le, és egyszer csak szinte robbanásként belekerül ebbe a sziromviharba, gyönyörű tüneménybe. Ezek a sárból kikecmergő virágállatkák, ahogy följönnek és gyönyörűen repülnek, megtermékenyülnek, kibújnak a bőrükből, és lepetéznek. De ránk szállnak, a fejünkre, az arcunkra, vállunkra telepednek, az ő vacogásuk, didergésük, rezgésük az az alap, az a ritmus, ami engem meghatározott, ha valaki valamit ki akar hallani verseimből, ne iskolás sémákat kutasson, a tiszavirágot tanulmányozza, mérje inkább. A vers ritmusáról értekező poétikák is figyelembe vehetnék ezt… Ebben benne van az, amit kishalálnak is nevezhetnék, ez az egyetlen dolog, ahol a születés és a halál egyetlen pontban történik. Rajtad történik, a válladon, az arcodon, és szinte viráglénynek tudom magam vagy tudnám magam, ha ez nem hangzana túl szépen. E pont élet-halál robbanásának intenzitása szinte az atombombát idézi, ellenpontozza pontosabban, egy pozitív atomrobbanás…

Azért mondom, hogy az egyik határvonal a Tisza, mert ott volt az országhatár, de a folyó is határ volt Bánát és Bácska között. Ha átúsztál, egy másik világba kerültél. Én kanizsai vagyok, amit Magyarkanizsának vagy Ókanizsának is hívnak, minden bizonnyal Nagykanizsával szemben, de a túloldalon Törökkanizsa volt, valójában azzal van párban, nem Nagykanizsával, tehát ott volt valahol a valós határ is. Már itt megtanultad azt, hogy van magyar és török. A Tisza különös határ, kis, közepes folyó, mégis úgy vagyok vele, hogy amikor átmegyek, mintha egy új világba, kontinensre érkeznék. Megtanultam, hogy ha átúszom, átkerülhetek egy másik világba. A túlsó part egy másik világ, tehát van egy másik világ, a túlsó part. A határ. Fölmásztunk az eperfákra a Tisza mellett, amíg voltak eperfák. Mindannyian tartottunk selyemhernyókat, amik rokonai a tiszavirágnak. Különösen megigézett a selyemgubók gyönyörű rózsaszín anyaga. Szemben Törökkanizsán volt egy selyemgyár, és kanizsai nők jártak oda dolgozni. Ez is egyik alapélményem, alapanyagom.