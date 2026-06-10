Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban, a környéken több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát

tűz;katasztrófavédelem;Nyírbátor;csarnoképület;

2026-06-10 08:32:00 CEST

Őket a polgármesteri hivatalban helyezték biztonságba. A tűzoltók órák óta oltják a lángokat.

Kigyulladt a szerdára virradó éjszaka egy csarnoképület Nyírbátorban, az Árpád utcában – közölte a katasztrófavédelem.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral, órák óta oltják a lángokat.

A munkát egy nyírbátori, egy mátészalkai, egy nyíregyházi, egy fehérgyarmati, egy kisvárdai, egy hajdúnánási és egy szerencsi vízszállító is segíti, emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel szállítja az oltáshoz szükséges vizet. A közlemény szerint az egységek

fél nyolcra körülhatárolták a lángokat, de így is hosszan tartó utómunkálatokra lesz szükség.

Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki és helyeztek biztonságba a polgármesteri hivatalban.