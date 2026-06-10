Likvidálta a Hamász pénzügyi vezetőjét az izraeli hadsereg

Libanon;Izrael;Hamász;Gázai övezet;Hezbollah;

2026-06-10 10:27:00 CEST

Három dél-libanoni falura evakuálási figyelmeztetést adtak ki.

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta a Hamász iszlamista terrorszervezet pénzügyi vezetőjét a Gázai övezetben, miközben folytatódnak a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet elleni támadások Dél-Libanonban – jelentette az IDF katonai szóvivője szerdán.

Az IDF és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat közös nyilatkozatban jelentette be, hogy

az IDF likvidálta Hadr Dzsamaszit, a Hamász gázai övezetbeli pénzátutalási hálózatának vezetőjét.

A szerdán nyilvánosságra hozott, két nappal ezelőtt végrehajtott gázai csapásban megölték Dzsamaszi helyettesét, Mohamed Harazint is.

Az IDF közleménye szerint a háború során ők ketten több tízmillió dollár értékben hajtottak végre pénzátutalásokat a terrorszervezet katonai szárnya számára. Ezekből a forrásokból tudott a Hamász továbbra is fizetést biztosítani aktivistáinak, hogy folytassák és végrehajtsák az izraeli hadsereg és az izraeli civilek elleni támadásokat.

Az IDF közölte, hogy az elmúlt napon tovább folytatta támadásait Dél-Libanonban. Türosz tengerparti dél-libanoni városban hat terroristainfrastruktúrát semmisítettek meg, köztük egy olyan létesítményt, amelyből a robbanóanyaggal felszerelt drónokat indították.

Az IDF arab nyelvű szóvivője evakuálási figyelmeztetést adott ki három dél-libanoni falu lakói számára szerda reggel. A közlemény szerint a Hezbollah megsértette a tűzszüneti megállapodást, ezért a hadsereg erőteljes műveleteket fog végrehajtani ezekben a térségekben.

Az ott élőket felszólították, hogy azonnal hagyják el otthonukat, és a falvaktól legalább egy kilométer távolságra, a lakatlan területeken tartózkodjanak.