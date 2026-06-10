Ólomszennyezett a Corvinus főépületének ivóvize, az egyetem vérvizsgálatot biztosít

ivóvíz;szennyezés;vízminőség;Budapesti Corvinus Egyetem;

2026-06-10 13:23:00 CEST

A szükséges óvintézkedéseket megtették.

Jelentős ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének több pontján az ivóvízben, ezért az intézményben nem ajánlott a csapvíz fogyasztása. A Telexnek az egyetem azt írta, vérvételi lehetőséget biztosítanak az egyetem hallgatóinak és a munkatársaknak.

A portál felidézi, az ólomszennyezés úgy derült ki, hogy az egyetem a Fővám tér 8. szám alatti főépületében a vízhálózatot is érintő kivitelezési munkálatokat folytattak, és a vízminőség-ellenőrzés eredményeként kiderült, hogy több vízvételi ponton a vezetékes ivóvíz ólomszennyezett, és csak kézmosásra lenne használható.

A Telexhez eljutottak olyan levelek, melyekben az egyetem a hallgatókkal kommunikált – ezekből az derült ki, hogy a vezetékes víz „ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt”. A tájékoztatás szerint

„a korszerűtlen, elöregedett vezetékrészek szennyezik a hálózat egyes részeit”.

Az egyetem a Telex megkeresésére azt írta:

„A főépületben 16 ponton történt mérés. A mérés a víz fémtartalmára vonatkozott, és hét esetben találtunk határérték feletti ólomszennyezést. E mérésekkel egy időben a Sóházban (Fővám tér 13–15.) is sor került mintavételre, annak az épületnek a vízminősége kifogástalannak bizonyult”.

Az intézmény hozzátette, hogy a szükséges óvintézkedéseket azonnal megtették:

az E épület valamennyi vízvételi helyén kihelyezték a „nem ivóvíz” piktogramot, és kétnyelvű feliratot;

üzemen kívül helyezték a vezetékes hálózatról táplált vízgépeket és automatákat, rajtuk az „üzemen kívül” kétnyelvű felirat található;

ballonos vízadagoló gépeket helyeztek ki a közösségi területeken található vízautomaták helyett, a kávéautomatákat tartályos vízre állították át.

Mint írták, a Campus Szolgáltatások szakterület vizsgálja az ólomeltávolításra, szűrésre alkalmas vízadagoló kisberendezések beszerzésének lehetőségét.

A portál azt írja, az ólomszennyezés forrásai feltehetőleg a Főépület irodai vízvezetékszakaszai, ezeket az egyetem múlt pénteken lezárta. Megjegyezték, hogy

a felújítások keretében a teljes vízvezetékrendszer 85 százalékát kicserélték már, az ólomszennyezés forrása a maradék 15 százalék lehet.

A jövőben egy vízkémia-szakértő fogja megvizsgálni a legújabb mintákat, és lépésről lépésre döntenek majd az egyes korlátozások feloldásáról. Ezen kívül a Corvinus minden épületében és létesítményében megvizsgálják a vizet.