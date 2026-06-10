A MÁV szerint a legnagyobb hőségben az Intercity-kocsik kevesebb mint fele tudja megbízhatóan hűteni az utasteret

MÁV;hőség;InterCity;vonatközlekedés;

2026-06-10 10:51:00 CEST

Száz százalékos utasterhelés esetén.

Az idei főszezonnak úgy vág neki a MÁV, hogy a 330 üzemképes, InterCity-minőségű személykocsiból 141 képes arra, hogy 100 százalékos utasterhelés és harmadfokú hőségriadó esetén is megbízhatóan hűtse az utasteret – közölte a vasúttársaság a HVG-vel.

A cikk szerint

további mintegy nyolcvan kocsiban működik légkondicionáló, a maradék nagyjából 110 kocsiban pedig csak légjavító berendezés van a május 31-i adatok alapján.

Ez 30-35 fokos időjárás felett jelent igazán fontos különbséget, ugyanis a légjavító nagyjából tíz fokkal tud hűvösebbet csinálni, mint amilyen meleg odakint van.

A portál kérdésére a MÁV azt is közölte: az osztrák kocsik bérlése után újabb bérleti megállapodásról még nem született konkrét döntés. A vasúttársaság úgy fogalmazott,

„a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kérésének megfelelően a MÁV-csoport jelenleg is folyamatosan monitorozza, vizsgálja a nemzetközi piaci lehetőségeket”.

És ugyan újabb egyezség még nincs, „a lehetséges megoldások kapcsán szoros egyeztetésben vagyunk a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal”.

Azért, hogy javítsanak a helyzeten, nagyon sok klimatizált motorvonatot állítanak forgalomba. A MÁV tudatta,

az olyan Flirt- vagy Kiss-vonatok közül, amelyekre az iskolaidőben az elővárosi forgalomban van szükség, már tavaly nyáron is sokat a távolsági forgalomban közlekedtettek, és ez így lesz idén is.

az idei nyári menetrendben a kétóránként közlekedő Tópart expresszjáratokat a terv szerint Flirt motorvonatokból állítják össze. Vagyis óránként váltva járnak majd klimatizált vonatok Budapestről a Balaton déli partjára, az egyik órában a klasszikus IC-kocsikkal közlekedő Balaton InterCity Nagykanizsára, a másikban a Flirt-kocsikból álló Tópart expressz Keszthelyre.

a balatoni forgalomban az expresszvonatok közül a Jégmadár (Szob–Fonyód), a Napfürdő (Budapest–Balatonszentgyörgy) és a Panoráma (Nyíregyháza–Siófok), valamint az InterRégiók közül a Déli-Parti (Budapest–Fonyód), a Katica (Budapest–Balatonfüred), a Helikon (Győr–Keszthely), a Vitorlás (Szolnok–Fonyód), és az újonnan induló Déli Csók fog klimatizált motorvonatokkal közlekedni.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban azt mondta, hogy legalább 35 új, emeletes InterCity-motorvonatot terveznek vásárolni. Ez nagyjából 200 mai IC-kocsinak megfelelő kapacitást jelentene, a tervek szerint a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Budapest kör-intercityken, valamint a szegedi és a pécsi vonalon tudnának megcsinálni egy nagyobb flottacserét. Ezzel egy időben közbeszerzést írhatnak ki 42 új, alacsonypadlós HÉV-motorvonatra is.