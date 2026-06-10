200 milliárd forintot bukott eddig a Mol hulladékgazdálkodási cége

MOL;hulladékgazdálkodás;Mohu Mol;üvegvisszaváltás;

2026-06-10 13:45:00 CEST

A 2024-es év után tavaly is jókora mínusszal zártak, a társaság minden lényeges üzletága elég rosszul teljesített.

Közzétette 2025-ös pénzügyi számait a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. A cég tavaly is méretes veszteséget hozott össze, akárcsak 2024-ben, minden lényeges üzletága elég rosszul teljesített. A 450 milliárd forint körüli árbevétel valamekkora növekedést jelentett, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál – számol be a Telex.

2025-ben végül mínusz 47,8 milliárd forint lett az adózott eredmény, ami nem sok javulást mutat a tavalyelőtti 50,4 milliárd forintos veszteséghez képest. A lap által megkérdezett mohus forrásokkal és iparági szakemberek egyetértettek abban, hogy az egyre jobb újrahasznosítás elérése egyre nagyobb veszteség, mert a recycling ma még nem üzlet.

A Mol-csoport csak nagyon kis mértékben képes például a tiszaújvárosi petrolkémiai üzemeiben hazai újrahasznosított anyagokra támaszkodni. A PET-nek annyira nincs ára, hogy egyáltalán nem éri meg a palackokat anyagában újrahasznosítani, a súlyában és így szállítási költségekben is jelentős üveg gyűjtése pedig szinte teljesen veszteséget jelent.

A visszaváltó automaták kihelyezése mintegy 50 milliárd forintos beruházás volt, de egyetlen évnyi üzemeltetés is ennél többe kerül. Ha a beruházást, a pénzügyi segítséget és a működési veszteséget összeadjuk, akkor a Molnak úgy 200 milliárd forintba fáj eddig ez az egész. A Tisza-kormány közben bejelentette, hogy felülvizsgálná a Mol 35 éves hulladékgazdálkodási koncesszióját, és mindez a lap forrásai szerint a cégnek sincsen ellenére, mert jelen formájában pénzügyileg kilátástalan az üzletág – írja a lap.