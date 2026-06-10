Még 2026 végén megkezdheti a termelést a szegedi BYD

Szeged;elektromos autók;BYD;

2026-06-10 19:40:00 CEST

Ez egy év késést jelent az eredeti célkitűzésekhez képest.

2026 negyedik negyedévében várhatóan megkezdi az autók összeszerelését szegedi gyárában a BYD kínai elektromosautó-gyártó cég - számolt be a Reuters hírügynökség Stella Li ügyvezető alelnök tájékoztatása alapján, aki elárulta azt is, hogy a vállalat szüneteltette a törökországi üzemének munkálatait, amíg az európai termelésre összpontosít.

„Magyarország jelenleg az első számú prioritás” – jelentette ki Stella Li a Reutersnek a vállalat nyugat-londoni központjában, hozzátéve, a második prioritás egy következő üzem létesítése lesz Európában. A hírügynökség emlékeztet, hogy az eredeti tervekhez képest nagyjából egy éves csúszást jelent a mostani gyártási kezdő időpont.

A BYD európai eladásai tavaly mintegy 270 százalékkal nőttek, közel 188 000 járműre. A további terjeszkedésben elsősorban azért fontos számukra az európai gyártás, mert ez lehetőséget adna elkerülni az Európai Unió vámjait.

A BYD 2024-ben jelentette be, hogy egymilliárd dollárt fektet be egy törökországi gyár építésébe. Stella Li szerint azonban a BYD még nem kezdte meg a gyár építését, a projekt szünetel. A kínai autógyártónak ütemterve sincs a törökországi termelés megkezdésére.