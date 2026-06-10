Újra nekifut az EU Kirill pátriárka szankcionálásának, hátha Magyarország most már nem vétóz

Európai Unió;szankciók;vétó;Kirill patriárka;ortodox egyház;szankciós lista;

2026-06-10 15:38:00 CEST

Szijjártó Péter még külgazdasági és külügyminiszterként korábban kihúzatta a beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással sújtottak listájáról Kirill ortodox pátriárkát. Az Orbán-kormány 2022 óta kitartott mellette, most azonban ő is feketelistára kerülhet.

Az Európai Unió újra megpróbálja szankcionálni Kirill moszkvai pátriárkát, ami elsőre azért nem sikerült, mert Magyarország 2022-ben vallásszabadságra hivatkozva megvétózta a döntést. Az Euronewsnak három diplomata is megerősítette, hogy az orosz ortodox egyház vezetőjének neve bekerült a legújabb, kiszélesített szankciós csomagról szóló javaslatba.

A lap emlékeztet: Kirill pátriárka nemcsak vallási, hanem politikai szereplő is Oroszországban, az EU szerint kormánypropagandát terjeszt az Ukrajna elleni háború igazolására. Vezetése alatt az orosz ortodox egyház jóváhagyott egy dokumentumot, amely Ukrajna függetlenségének felszámolására szólított fel, és az inváziót „szent háborúként” írta le.

Az Orbán-kormány az évek során kitartott álláspontja mellett, az ügy pedig parkolópályára került, egészen a múlt hónapig. A Magyar Péter vezette új kormány ugyanis szakított elődje gyakorlatával, és késznek mutatkozik arra, hogy támogassa a bűnrészes orosz egyházi vezetők elleni szankciókat. Az uniós tisztviselők pedig ki is használták ezt a fordulatot, és beemelték Kirill pátriárka nevét az új szankciós javaslatcsomagba – írja a lap.

Az korántsem biztos, hogy végül szankcionálni fogják Kirillt, ami a gyakorlatban vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal járna. Ez ugyanis csak akkor történik meg, ha a 27 uniós tagállam egyhangúlag dönt erről. Brüsszel azt szeretné, ha július 15-ig, még az uniós állam- és kormányfők csütörtökön kezdődő csúcstalálkozója előtt megszületne a megállapodás a 21. szankciócsomagról – ez lesz az Európai Tanács első olyan ülése, amelyen már Magyar Péter képviseli Magyarországot.