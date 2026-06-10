Takács Péter politikai bosszúhadjáratot emleget Győrfi Pál leváltása után

OMSZ;szóvivő;Országos Mentőszolgálat;Győrfi Pál;Takács Péter;

2026-06-10 14:04:00 CEST

A volt egészségügyi államtitkár szerint az Országos Mentőszolgálat eddigi szóvivője egy ikon volt, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte.

„A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára” – írta Takács Péter a Facebook-oldalán.

Lapunk is beszámolt róla, hogy keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízták meg az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivői feladatainak ellátásával. Győrfi Pál egyébként a mentőszolgálat állományában marad, eddigi munkájáért az OMSZ köszönetet mondott. Győrfi Pál közösségi oldalán maga is köszöntötte utódját.

Az Orbán-kormány volt egészségügyi államtitkára is megosztotta gondolatait a hírről. Szerinte az még elfogadható, hogy intézményvezetőket cserél egy új kormányzat, hiszen a mindenkori miniszternek jogában áll megválasztani, kivel kíván dolgozni. Bár azt is megjegyezte, hogy a mentőszolgálat, a tisztiorvosi hivatal és az egészségbiztosító esetében nem politikai kinevezettek, hanem „komoly szakemberek” álltak a szervezetek élén.

„De! Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte – tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon!?”

– tette fel a kérdést Takács Péter, majd megköszönte Győrfi Pál munkáját.

Hegedűs Zsolt szerint indokolt volt a szóvivői poszton a váltás. A közösségi oldalán azt írta, Győrfi Pál távozása ebből a szerepből nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van.

„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat” – fogalmazott közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Takács Péter erre egy későbbi posztjában azzal reagált, hogy ezzel szerinte Hegedűs Zsolt saját maga ismerte be, hogy politikai okokból mentette fel Győrfi Pált.