Takács Péter politikai bosszúhadjáratot emleget Győrfi Pál leváltása után

„A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára” – írta Takács Péter a Facebook-oldalán.
Lapunk is beszámolt róla, hogy keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízták meg az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivői feladatainak ellátásával. Győrfi Pál egyébként a mentőszolgálat állományában marad, eddigi munkájáért az OMSZ köszönetet mondott. Győrfi Pál közösségi oldalán maga is köszöntötte utódját.Új szóvivő váltja Győrfi Pált a mentőszolgálatnál
Az Orbán-kormány volt egészségügyi államtitkára is megosztotta gondolatait a hírről. Szerinte az még elfogadható, hogy intézményvezetőket cserél egy új kormányzat, hiszen a mindenkori miniszternek jogában áll megválasztani, kivel kíván dolgozni. Bár azt is megjegyezte, hogy a mentőszolgálat, a tisztiorvosi hivatal és az egészségbiztosító esetében nem politikai kinevezettek, hanem „komoly szakemberek” álltak a szervezetek élén.
„De! Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte – tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon!?”
– tette fel a kérdést Takács Péter, majd megköszönte Győrfi Pál munkáját.
Hegedűs Zsolt szerint indokolt volt a szóvivői poszton a váltás. A közösségi oldalán azt írta, Győrfi Pál távozása ebből a szerepből nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van.
„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra – olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat” – fogalmazott közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Takács Péter erre egy későbbi posztjában azzal reagált, hogy ezzel szerinte Hegedűs Zsolt saját maga ismerte be, hogy politikai okokból mentette fel Győrfi Pált.Hegedűs Zsolt Győrfi Pál leváltásáról: A mentőknek nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szükségük