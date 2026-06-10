Magyar Péter: Sulyok Tamás a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik, de más ügyekben nem állt ki

panasz;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-10 20:59:00 CEST

A köztársasági elnök most félti a jogállamot.

Sulyok Tamás egyszer sem állt ki a bántalmazott gyerekek, vagy az orbáni hatalom által üldözött civilek és a jogállam mellett, de a saját pozíciója miatt minden nap külföldön panaszkodik - írta Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök a köztársasági elnök ma közölt, a Weltwoche svájci lapnak adott interjújára reagált. Sulyok Tamás ebben egyebek között azt mondta: „Súlyos támadás az elnök hivatala ellen, ha őt bábnak nevezik. Ami az én személyemet illeti: mintegy 10 évig voltam alkotmánybíró, és mintegy 8 évig az Alkotmánybíróság elnöke. Ebben az időben sok olyan jogszabály megsemmisítésében vettem részt, amelyet a Fidesz kétharmados többségével fogadtak el. Sohasem voltam valamely párt tagja, mindig jogászként működtem. És szeretném hangsúlyozni: a Fidesz-kormány egyetlen miniszterét sem neveztem ki, miközben kineveztem a Magyar-kormány valamennyi miniszterét és az összes államtitkárt is – Magyar miniszterelnök úr javaslatára.”

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy szerinte kizárólag politikai okokból kívánják átalakítani az alkotmányos rendet. Úgy látja, ez nemcsak az alkotmányos rendre nézve jelent veszélyt, hanem az egész demokratikus rendre, a jogállamra nézve. „Sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat fenyegetéseken. A miniszterelnökkel és az igazságügyi miniszter asszonnyal, itt a Sándor-palotában folytatott június 1-jei, legutóbbi beszélgetésem óta világossá vált számomra, hogy az elnököt személyre szabott alkotmánymódosítással kívánják hivatalából eltávolítani. Az alkotmányjogban ezt politikai zsákmányszerzésnek nevezik.”

„Azt veti a szememre, hogy a választási küzdelemben több kérdés vonatkozásában nem nyilatkoztam. Hangsúlyozom: ezek nem jogi, hanem politikai érvek. Ilyen szemrehányásokkal korábban az összes elnököt illették – de sohasem a miniszterelnök és mindig figyelembe vették az intézmény tekintélyét. Ez a feltétel most hiányzik. Szememre veti például, hogy nem nyilatkoztam egy gyermekvédelmi ügyben. Ez tényszerűen nem igaz, hiszen kiadtam egy nyilatkozatot. Szintúgy nyilatkoztam 2025-ben a választási küzdelem durva hangvételével kapcsolatban. (…) A magyar alkotmány szerint az elnök nem köteles politikai kérdések vonatkozásában nyilatkozni” – védekezett Sulyok Tamás, aki szerint az európai alkotmánykultúra emellett kifejezetten tiltja a személyre szabott törvényalkotást. „Ez az alkotmányozó többséggel való visszaélés egyik formája” – jegyezte meg.