Magyar Péter még egyszer, négyszemközt fog beszélni Sulyok Tamással és mondhat neki valami újat is

eljárás;elnökválasztás;eltávolítás;uniós források;Sándor-palota;Sulyok Tamás;korrupcióellenes törvény;Magyar Péter;

2026-06-09 21:46:00 CEST

A miniszterelnök szerint megállapodás híján rövidesen elindítják a formális eljárást a jelenlegi államfő eltávolítására.

A köztársasági elnök elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható, jogszabály-előkészítési szakaszai – mondta el Magyar Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A miniszterelnök kifejtette, hogy többször is személyesen egyeztetett Sulyok Tamással, aki szerinte eleinte nyitottnak tűnt a távozásra, és még azt is megkérdezte, melyik miniszternek kell szólnia, ha úgy dönt, de végül mégsem tett le a tisztségről.

Újra megkeresem az elnök urat, négyszemközt fogunk leülni. Szerintem nincs szükség fegyverhordozókra vagy felesleges szereplőkre, és lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani – fogalmazott sejtelmesen Magyar. Ha nem sikerül megállapodni, akkor rövidesen a formálisan fognak eljárni az államfő eltávolításáért. A megüresedő köztársasági elnöki székre a kormányfőnek egyelőre nincs jelöltje, és az sem dőlt még el, milyen típusú elnökválasztás lesz, de a Tisza közössége szeretné az embereket bevonni a folyamatba.

Magyar Péter ismertette azt is, hogy benyújtották a parlamentnek azt az ötven oldalas törvénycsomagot, amely egyszerre tartalmazza a korrupcióellenes és az átláthatósági intézkedéseket, valamint az uniós forrásokhoz hazahozatalához szükséges jogszabályokat. – Három hét alatt sikerült politikai megállapodást elérni arról, hogy 6000 milliárd forint érkezhet Magyarországra az ősszel. Kiderült, hogy igazából a tiszta közéletről van szó, korrupcióval szembeni fellépésről, átláthatóságról – csupa olyan dologról, ami a magyar emberek érdeke – tette hozzá.

Az Országgyűlés honlapján már meg is jelent Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról címmel a javaslatcsomag. Abban szerepel, hogy az Integritás Hatóság (IH) megerősített hatáskörökkel indul újra: kezdeményezhetik az ügyészségnél a lezárt nyomozások folytatását, és a jövőben vizsgálhatják a képviselők, az arra kötelezettek és családtagjaik vagyonnyilatkozatát is. Ha a miniszterelnök az IH kezdeményezése ellenére nem mozdítja el posztjáról az érintett állami vezetőt, a Kúriához, illetve az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Aki szándékosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz. Magyar Péter bejelentette, a megszüntetendő Szuverenitásvédelmi Hivatal helyén hozzák létre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt és az erről szóló törvényjavaslatot a napokban benyújtják.