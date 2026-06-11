Az öröm mint egzisztenciális ellenállás Gyuricza Gergely festményein

kiállítás;Festészet;pszichológia;erotika;Gyuricza Gergely;

2026-06-11 06:00:00 CEST

A kortárs urbánus térben a testiség és az erotika vizuális reprezentációja traumatizált, sűrűn átpolitizált mező, melyben mind a férfi-, mind pedig a női testet eszközként használják. Míg a premodern és a reneszánsz művészetben a meztelen test ábrázolása a kulturális kánon organikus, magától értetődő részét képezte, addig a modernitás felé haladva az erotikus diskurzusok fokozatosan prűddé, medikalizálttá és intézményesen szabályozottá váltak. Vagy csupán a dacos változni akarást és a fejlődni vágyást szimbolizálták. Gyuricza Gergely JOY című kiállításán jártunk, amely a vágyat nem tabuként vagy szégyenforrásként, hanem az önazonosság, a kapcsolódás és a belső életerő egyik fontos dimenziójaként közelíti meg.

Napjainkban sajátos kulturális kettősség figyelhető meg: miközben a pőre test látványa a mindennapi divatban, a reklámokban és a tömegmédiában banálissá vált, maga az erotika mint mély, intimebb minőség kiüresedett és értékvesztetté lett. Talán pont azért, mert a meztelenség olyan hétköznapivá vált, hogy nem éri el az ingerküszöbünket, így az erotika, az igazi erotika egy mélyebb rétegben keresendő.

A kortárs fogyasztói társadalom átlagbefogadója a képzőművészettől gyakran steril, konfliktusmentes és dekoratív esztétikát vár el. Ezt a feszültséget ragadja meg Gyuricza Gergely pszichológus és képzőművész. A populáris kultúra pornográf kommercializációja és a társadalmi tabusítás merev sémái között ugyanis ritkán nyílik lehetőség arra, hogy az erotikát ne a deviancia, az olcsó provokáció vagy a puszta biológiai funkció lencséjén keresztül szemléljük.

Az Urbán Erotika Fesztivál keretében megrendezett, JOY című önálló tárlat (a Turbina Kulturális Központban) éppen erre a hiányra reflektál.

A kiállítás anyaga radikális, mégis intim vizuális kísérlet, amely az erotikát nem biológiai mechanizmusként, hanem kulturális-pszichés narratívaként és az egyéni autonómia megnyilvánulásaként definiálja újra.

Jelen elemzés célja a tárlat képi reprezentációinak és térelméleti dinamikájának vizsgálata Georges Bataille erotika- és transzgresszió-elméletének, Michel Foucault diskurzuselemzésének, valamint Laura Mulvey feminista tekintet-elméletének tükrében. Ez a kiállítás nem pusztán a formákra, a testiségre hanem a mélyebb értelemben vett erotikai képi kifelyezésmódra fekteti a hangsúlyt.

Georges Bataille klasszikus megközelítésében az erotika ontológiailag és lényegileg különbözik a szexualitástól. Míg a szexualitás az állati-biológiai reprodukció szférája, addig az erotika „a halál igazolása az életben” – egy tisztán emberi, pszichés konstrukció, amely a belső fantáziára és a kultúrára épül. Bataille-nál az erotika elválaszthatatlan a transzgressziótól, azaz a társadalmi és szakrális tabuk tudatos áthágásától, amely nem a szabályok megsemmisítését, hanem azok felfüggesztését és ezáltal „szent megélését” szolgálja.

Gyuricza képein az erotika pontosan ilyen transzgresszív aktusként, az elmúlással és a társadalmi fegyelmezéssel szembeni egzisztenciális ellenállásként (élan vital) jelenik meg, megragadva a nagyvárosi lét forgatagának múlandó pillanatait, mely valljuk be, ott van minden pillanatban, a divatban, az öltözködésben, a reklámokban és a filmekben is.

Michel Foucault A szexualitás története című munkájában rámutat, hogy a modernitás a szexualitást nem elnyomta, hanem diskurzusokba kényszerítette, intézményesítette és normatívvá tette (biopolitika).

Gyuricza festményei megtörik ezeket a hatalmi technológiákat: a sebezhetőség felvállalásával az önazonosság tereit hozzák létre. Az erotika alapja ugyanis nem a performatív trendek követése, hanem a belső önazonosság artikulációja.

A képek formanyelve radikálisan szakít a klasszikus, beállított aktportrék tradíciójával. Nem külső mintát követő leképezések, hanem belső emléknyomok és referenciafotók fúziói, amelyek szisztematikusan felborítják a néző és a szubjektum közötti klasszikus hatalmi dinamikát. Laura Mulvey feminista film- és kultúraelméleti koncepciója szerint a klasszikus vizuális kultúrát a „férfi tekintet” (male gaze) dominálja, amely a női testet passzív, szkopofil (leskelődő/vágyakozó) élvezetet kiszolgáló vizuális áruvá és fétissé silányítja.