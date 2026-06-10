Kitört az új botrány, teljes vezetőcserét kérnek a magyarországi gyermekvédelemben

Magyarország;gyermekvédelem;botrány;vezetőcsere;Lakatos Ádám;Kátai-Németh Vilmos;

2026-06-10 20:11:00 CEST

Többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központnak, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta.

Haladéktalanul függessze fel a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ érintett igazgatóhelyettesét annak érdekében, hogy a gyermekek biztonsága, a vizsgálatok tisztasága és az érintettek védelme biztosított legyen. Erre kéri Lakatos Ádám gyermekjogi aktivista a szociális és családügyi minisztert.

Lakatos Ádám személyes találkozót is kért Kátai-Németh Vilmostól, hogy átadja neki azt a tízoldalas dokumentumot, amelyet két héttel ezelőtt hozott nyilvánosságra a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központtal kapcsolatban. Ebben szexuális bántalmazásról, gyermekek rendszeres veréséről, fűtés nélküli szobákról, földön alvó kiskorúakról van szó.

Ezekről az esetekről többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központnak, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta.

Akkor felszólította a tegnap eltávolított Cséplőné Gönczi Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, hogy a dokumentumban megnevezett vezetőket függessze fel munkavégzésük alól. Ez nem történt meg.

Lakatos Ádám most azt írta: fontos és pozitív fejleménynek tartja, hogy hétfőn a parlamentben ismét hangsúlyosan szóba került a gyermekvédelem, s örömmel hallotta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt is felfüggesztettek, elbocsátottak, köztük Cséplőné Gönczi Veronikát is. De álláspontja szerint további lépésekre van szükség. „A Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettesével kapcsolatban olyan gyakorlatok merülhettek fel, amelyek során gyermekek nyomásgyakorlást vagy megfélemlítést élhettek meg annak érdekében, hogy ne beszéljenek bizonyos problémákról, vagy ne forduljanak gyermekjogi képviselőkhöz, szakemberekhez. Ha ezek az információk igaznak bizonyulnak, az elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen a gyermekvédelem alapelveivel… A vizsgálatok lezárásáig haladéktalanul függessze fel a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központ érintett igazgatóhelyettesét annak érdekében, hogy a gyermekek biztonsága, a vizsgálatok tisztasága és az érintettek védelme biztosított legyen” – írta.

Közben egy „csalódott szociális dolgozó” írt lapunknak arról, hogy volt gyermekvédelmi dolgozóként nem tud szó nélkül elmenni az SZGYF-nél történt kádercsere mellett.

Ezzel arra utalt, hogy – mint a Népszava megtudta − Both Éva lett az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) országos igazgatója, általános igazgatóhelyettese pedig Csipkés Attila. Both Éva eddig az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai-koordinációs igazgatóhelyettese volt, aki a magyarországi gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszer módszertanának egységesítésében játszott szerepet. Csipkés Attila szintén az OGYSZ-nél dolgozott megbízott országos igazgatóként.

A lapunkat megkereső egykori dolgozó azt írta: „Ezek az emberek némák maradtak a bicskei förtelemnél, hajbókoltak a valaha volt egyik legrosszabb gondoskodáspolitikai államtitkárnak, és szervilisen, némán hajtották végre a szakmaiatlan irányvonalakat. Semmit sem tettek a szakma becsületéért, némán tűrték az egyre apadó forrásokat, ami nyilvánvalóan a szakma kivéreztetésére irányult. Semmilyen ellensúlyt nem képeztek Pintér Sándor gyermekvédelmi gumicicájával, a Szent Ágotával szemben. Semmit sem tettek a befogadó otthonok túlzsúfoltsága ellen, a távoli gondozási helyek számának csökkentéséért, vagy éppen a bérfeszültségek ellen. Némán asszisztáltak a szakemberek vegzálására kitalált vizsgálathoz. Lelkesen engedtek teret a szakmailag értelmezhetetlen gondoskodáspolitikai képzés terjesztésének. Most meg szolgálnák a szociálpolitikát?

Csipkés »számok embere« Attila mutasson egy klienst, akinek jobb lett az élete az Excel-tábláktól és az értelmetlen adatszolgáltatásoktól.

Érdemes megnézni, mennyien mentek el a szakmából. Napestig lehetne folytatni. Óriási csalódás, hogy folytatódik az előző időszak szakmaiatlan politikája.”

Hasonló véleményen vannak a lapunkat hétfőn megkereső, más országrészben, de szintén a gyermekvédelem területén dolgozók. Ők úgy fogalmaztak: „Megdöbbenve és tehetetlenül állunk az előtt, hogy a kormány részben elmozdítja a gyermekvédelem mélyrepüléséért felelős vezetőket, de valójában csak a bábukat cserélik. Akiknek jelentős felelősségük volt a rendszer romlásában, mégis maradnak. Csipkés közismert a szociális terület iránti érzéketlenségéről, Both Éva szakmai hiteltelensége számos emberben csalódást és szomorúságot okozott.”