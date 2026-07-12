Az egészségügyi miniszter Antoine de Saint-Exupéryt idézte.
Írásukat Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, valamint Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez is eljuttatták.
Kátai-Németh Vilmos szerint a hőségriadó idején egy telefonhívás akár életet is menthet. Arra kér mindenkit, ha valaki segítségre szorul, életveszélyes helyzetben van, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológust bízta meg a feladattal, aki korábban a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnál dolgozott.
Többször érkezett jelzés a gyermekvédelmi központnak, azonban az igazgatóság ezeket több alkalommal figyelmen kívül hagyta vagy eltussolta.
Inkább szakértelemre van szükség.
A felsorolás még közel sem teljes – jegyezte meg Kátai-Németh Vilmos.
A szociális és családügyi miniszter a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel egyeztetett.
Meglévő kedvezményeket nem vesznek el, de megújul a közmunka és a gyermekvédelmi törvény is, illetve újra lesz Egyelő Bánásmód Hatóság.
A Tisza párt látássérült politikusa, a leeendő szociális- és családügyi miniszter a csepeli székhelyű budapesti választókerületben nyert. Három városrész polgármestere is gratulált neki.
Három új miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter: Vitézy Dávid a közlekedési és beruházási, Kátai-Németh Vilmos a szociális és családügyi és Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi tárcát vezeti majd.
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot pedig Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.