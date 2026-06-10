Magyar Péter: Rendkívüli forrás érkezik a kórházi klímaberendezések javítására, a Tisza-kormány döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról

kórházak;kormánydöntés;kriptovaluta;Magyar Péter;kamatstop;

2026-06-10 21:49:00 CEST

A kabinet megszünteti a kriptovaluták kriminalizálását is.

A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk - jelentette be Magyar Péter a Facebookon, majd fel is sorolt néhány intézkedést.

A bejegyzésben néhány konkrét és konkrétum nélküli bejelentést is tett a miniszterelnök. Előbbiek közé tartozik például, hogy 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást ad a Tisza-kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, továbbá, hogy a kabinet megszünteti a kriptovaluták kriminalizálását.

A kormányfő bejelentése szerint döntést hoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében, továbbá tárgyalták a rövidesen bevezetendő vagyonadó-szabályozás első tervezetét. Tovább szigorítják az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltásáról szóló javaslatot, döntöttek a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építéséről, az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról, emellett döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásával kapcsolatban is, de hogy pontosan mit, azt a miniszterelnök nem részletezte. Elrendelték továbbá a felkészülést a várható kánikulahelyzetre. A lista így néz ki:

3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adnak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására,

megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását,

döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építéséről,

fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán,

az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán,

elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre,

döntést hoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében,

tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó-szabályozás első tervezetéről,

döntöttek az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

A babaváró támogatások esetében jelen állás szerint a kamatstop és a gyermekvállalási türelmi idő is 2026. július 1-jén jár le. Azoknál a pároknál, akiknél az ötéves határidő lejár és nem született gyermek, a támogatást kamatokkal növelve (összesen 2-3,5 millió forintot) egy összegben vissza kell fizetni, a hitel pedig piaci kamatozásúvá alakul. A helyzet közel 25 ezer családot érint, emiatt a kormány elé került az ügy.