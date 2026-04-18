Megjelent az Orbán-kormány rendelete, marad a védett üzemanyagár és az árrésstop

2026-04-18 09:28:00 CEST

Kikerült a szabályozásból a hatályvesztés időpontja.

A kamatstoppal, az árrésstoppal és a védett üzemanyagárral kapcsolatos szabályozások módosításáról adott ki rendeletet pénteken az Orbán-kormány. A Magyar Közlönyben megjelent dokumentum alapján az intézkedések esetében kikerül a szövegből a hatályvesztés időpontja.

Ez a dátum

a kamatstopnál 2026. június 30,

az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árrésstopnál 2026. május 31,

míg az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentő szabályozásnál 2026. május 1. volt.

A leköszönő miniszterelnök által aláírt rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Péter nemrég – miután Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével – tudatta: megállapodtak arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni.

Kármán András, a Tisza Párt leendő pénzügyminisztere pedig tudatta, az idő rövidsége miatt nem lehet május végén kivezetni az kiskereskedelmi árrésstopokat. Korábban lapunknak arról beszélt, ezeket az ártorzító kormányzati intézkedéseket úgy akarják majd megszüntetni, hogy azok ne okozzanak áremeléseket. Ehhez pedig feltehetőleg egyeztetni akarnak a kiskereskedelmi cégekkel – ehhez kellhet az új kormánynak plusz idő.