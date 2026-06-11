Zöldhullám

globális felmelegedés;zöldpolitika;következmények;Nézelődő;

2026-06-11 06:00:00 CEST

Nézelődő

Érdekes adat jött a napokban a világgazdaságról. Világszerte több mint a duplájára nőtt a végleges beruházási döntést (FID) elért, alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari projektek száma az elmúlt fél évben – számolt be a Reuters.

A 2024 novembere és 2025 áprilisa közötti időszakban világszerte 19 projekt kapott zöld utat, összesen 43 milliárd dollár értékben, miközben az egy évvel korábbi azonos időszakban mindössze nyolc ilyen beruházásról döntöttek.

A jóváhagyott projektek nagy része Kínában valósult meg, összesen 13, a meta­nolgyártástól az alumíniumiparig terjedő ágazatban, míg az Egyesült Államokban mindössze egyetlen fejlesztés jutott el a végleges beruházási döntésig.

A környezetbarát ipari beruházások felgyorsulása egy olyan időszakra esett, amikor a fosszilis energiahordozók ára az Irán elleni amerikai és izraeli támadások következtében megugrott.

Az alacsony kibocsátású ipari projektek globális listája jelenleg 969 beruházást tartalmaz a vegyipartól és a légi közlekedéstől kezdve a cement- és fémgyártásig. Ebből Kína 170, a napövezeti országok – köztük India és Brazília – 318, Európa 211, az Egyesült Államok pedig 72 bejelentett projekttel képviselteti magát.

A világ, ha lassan is, mintha észhez térne, talán még nem késő és felülkerekedik a józan ész, mert nem arról van szó, hogy szabad utat engedjünk valamiféle mindent elmosó „haragoszöld” áradatnak, de ideje gátat szabni az Egyesült Államok hivatalos cinizmusának, amellyel a zöldmozgalmakat figyeli és kommentálja. Nálunk, itt, Európában elég, ha a globális felmelegedés máris látható következményeire, a növekvő szárazságra, a Balaton és a Velencei-tó mind gyorsuló eltűnésére gondolunk, anélkül, hogy ennek minden gazdasági, kulturális következményét leírnánk.

S valóban: az elénk táruló, néhány évtiteden belül valósággá váló kép túl szörnyű ahhoz, hogy elképzelhető legyen. És ez még csak nem is a részletes kép, hol van még ettől a tengerbe vesző emberi civilizáció, amelynek sáros nyomát is elmossa az óceán.

Mint látni, az emberi lét legnagyobb ellensége az ember. Különösen pedig az a speciális termelési mód, amelyet kapitalizmusnak neveznek, s amelynek a mértéke az állandó növekedés, amellyel egyúttal kinövi, feléli saját, a Föld erőforrásait.

Nincs menekvés. Ha az emberiség töredéke a csillagok közé menekülne a lakhatatlanná vált Földről – mint néhány okos javasolja –, nos, ha a túlélők ott folytatják, ahol a rokonok, akkor legfeljebb a technika változik, a lényeg nem.

A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a XX. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.