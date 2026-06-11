A közbeszerzésekre és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat is szigorítaná a Tisza-kormány

közbeszerzés;összeférhetetlenség;Integritás Hatóság;Tisza-kormány;Magyar-kormány;

2026-06-11 12:03:00 CEST

Megjelenhet az „átlátható gazdasági szereplő” fogalma is.

A kormány által benyújtott, uniós források hazahozatala érdekében írt törvénycsomag a közbeszerzési szabályokat is több ponton átírná – hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

A portál kiemeli,

a javaslat bevezetné az „átlátható gazdasági szereplő” fogalmát.

Ez olyan céget vagy gazdasági szereplőt jelentene, amely feltárja a tulajdonosait és cégvezetőit, illetve annak a szerződés időtartama alatti változásait, és amelynek a pénzmosás elleni törvény szerinti tényleges tulajdonosa megismerhető. Az ajánlatkérő a bírálat során bármikor további információkat kérhetne arról, hogy ki gyakorol tényleges irányítást vagy ellenőrzést a cég felett. Ha egy vállalat a fentiek szerint nem minősül átláthatónak, akkor nem lehetne sem ajánlattevő, sem pályázati jelentkező, sem alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában sem vehetne részt.

A csomag az összeférhetetlenségi szabályokat is szigorítaná. A javaslat szerint összeférhetetlenség merül fel, ha a közbeszerzési eljárás döntéshozatalában érintett személy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasságot igazoló szervezet tényleges tulajdonosa. Emellett

kizárnák a közbeszerzési eljárásból azokat a szervezeteket is, amelyek bizonyos közjogi vagy állami tisztségviselők, illetve hozzátartozóik tulajdonában állnak.

Ebbe a körbe tartozna például a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és alelnökei, a kormány tagjai, a Kúria elnöke, az OBH elnöke, a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék elnöke, több nagy hatóság vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnöke – az országgyűlési képviselők tehát – jegyzi meg a portál – nem.

A csomagból az is kiderül, hogy

ha egy koncessziós beszerzési eljárásban csak egy ajánlat érkezik, az eljárás automatikusan eredménytelen lesz, kivéve, ha az ajánlatkérő objektív módszerrel igazolja, hogy a verseny hiánya a piac tényleges szerkezetéből következik, az erről szóló vizsgálatot pedig közzé kell tennie.

az ajánlatkérőnek emellett el kell készítenie és közzé kell tennie az előzetes piacfelmérés és piaci konzultáció eredményeit, a kockázatok felmérését, a koncesszor befektetéseinek megtérülésére vonatkozó számításokat, valamint azt, hogy milyen intézkedéseket tett a verseny biztosítása érdekében.

a szerződések teljesítési szakaszába is beemelnék a korrupcióellenes szempontokat. Ilyen feltétel lenne például az átlátható működés előírása, az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése, a közpénzzel való felelős gazdálkodás szabályainak előírása, az alvállalkozók átláthatóságának és ellenőrizhetőségének előírása vagy éppen a visszaélés-bejelentési lehetőség biztosítása és a rendszeres beszámolási kötelezettség. Ezeket a feltételeket a szerződés tárgyához kapcsolódó korrupciós kockázatokkal arányosan lehetne előírni. A nyertes pályázóknak kötelező lenne a törvény alapján együttműködnie a hatóságokkal a korrupciós bűncselekmények kockázatainak csökkentése érdekében.

erősebb lenne az Integritás Hatóság közbeszerzési szerepe, a hatóság jogot kapna arra, hogy kezdeményezze a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását, ha közbeszerzési jogsértésről szerez tudomást, és nem csak az uniós forrásból finanszírozott közbeszerzések esetében. Ebben az esetben a KDB-nek el kell rendelnie a közbeszerzési eljárás felfüggesztését.

az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer nyilvános, regisztráció nélkül elérhető felületén kellene közvetlenül, korlátlanul, teljeskörűen és ingyenesen hozzáférhetővé tennie.