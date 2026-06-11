Vitézy Dávid vizsgálja a 451 milliárdos mohácsi Duna-hídról szóló beruházást

Magyar Éva mohácsi Duna-híd projekttel kapcsolatban arról beszélt: a beruházás összesen 451 milliárdba kerülne. A kivitelezőnek kifizethető az előleg mértékét is felemelték. A kormány a beruházás teljes körű kivizsgálásával Vitézy Dávidot bízta meg.
sajtótájékoztató;Tisza-kormány;
2026-06-11 11:10:00 CEST
Magyar Éva mohácsi Duna-híd projekttel kapcsolatban arról beszélt: a beruházás összesen 451 milliárdba kerülne. A kivitelezőnek kifizethető az előleg mértékét is felemelték. A kormány a beruházás teljes körű kivizsgálásával Vitézy Dávidot bízta meg.
Ezzel a NER-nek szimbolikusan is vége.