Vitézy Dávid vizsgálja a 451 milliárdos mohácsi Duna-hídról szóló beruházást

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2026-06-11 11:10:00 CEST

Magyar Éva mohácsi Duna-híd projekttel kapcsolatban arról beszélt: a beruházás összesen 451 milliárdba kerülne. A kivitelezőnek kifizethető az előleg mértékét is felemelték. A kormány a beruházás teljes körű kivizsgálásával Vitézy Dávidot bízta meg.