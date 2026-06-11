Vége a gyűlöletkeltésnek az utcákon

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:27:00 CEST

Döntöttek a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében. Az emberi méltóságot sértő, a településképet rontó, egyoldalú, a kiskorúak szellemi, érzelmi fejlődésére káros hatással lévő reklámokat visszaszorítják. Lakott területen belül ezért egyáltalán nem engedélyeznék ilyen óriásplakátok kihelyezését.