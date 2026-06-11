Legkésőbb 2026 október végéig elfogadják a törvényt a vagyonadóról

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:25:00 CEST

Vagyonadó: több opciót vizsgáltak, rendeget kérdés merült fel, és szerinte érdekes módon azok, akik érintettek pénzt költenek arra, hogy cikkek jelenjenek meg arról, ez miért nem jó. Várhatóan úgy lesz a szabályozás, hogy legkésőbb 2026 október végéig elfogadják a törvényt és a vonatkozó módosításokat. Adótörvényeknél van átfutási idő, a cél, hogy január 1-től a jogszabály élhessen.

A legnagyobb részt céges tulajdonrészekből fogják önbevallás alapján fizetni az érintettek. Magyar Péter azt szeretné, hogy a 2025 végi cégértékek számítsanak. Nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vesznek, hogy ez ne olyan adó legyen, amit büntetőadónak fognak fel. A cél egy valódi társadalmi felelősségvállalás. Felesleges lobbizni, ezt a szabályozást be fogjuk vezetni - mondta és azt ígérte, a részleteket időben közölni fogják. Hozzátette, ebből tudják például kétmillió ember személyi-jövedelemadó csökkentését fedezni.