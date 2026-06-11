sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-11 12:32:00 CEST

A Telex az uniós forrásokról kérdezett, válaszul elhangzott: minden egyes forintot haza akarnak hozni, amit az előző kormánynak nem sikerült. Nem számolnak azzal, hogy nem sikerül a teljes összeget.

Magyar Péter megjegyezte, ez nagy feladat, sok mindennek meg kell történnie, hogy minimalizálják a kockázatát annak, hogy forrást veszítenek. A legfejlettebb intézményrendszerrel rendelkező tagállamoknál is folytatnak szabálytalanságok, határidő-mulasztások - Induljunk ki a legjobból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt - jelentette ki. Ha a másik oldalon történik hiba, abban nem tudnak felelősséget vállalni - tette hozzá.