A Telex az uniós forrásokról kérdezett, válaszul elhangzott: minden egyes forintot haza akarnak hozni, amit az előző kormánynak nem sikerült. Nem számolnak azzal, hogy nem sikerül a teljes összeget.
Magyar Péter megjegyezte, ez nagy feladat, sok mindennek meg kell történnie, hogy minimalizálják a kockázatát annak, hogy forrást veszítenek. A legfejlettebb intézményrendszerrel rendelkező tagállamoknál is folytatnak szabálytalanságok, határidő-mulasztások - Induljunk ki a legjobból, mi megtesszük a tőlünk telhetőt - jelentette ki. Ha a másik oldalon történik hiba, abban nem tudnak felelősséget vállalni - tette hozzá.Az Európai Bizottságban sem hiszik, hogy a Tisza minden eurót meg tud menteni, a támogatás egy része augusztus végén örökre elvészUrsula von der Leyen a Népszavának: Ezt a pénzt megérdemlik a magyarok, versenyt futottunk az idővel, és nyertünk