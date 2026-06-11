Nagy Ervin: Folyamatosan jönnek a segélykiáltások a kulturális intézményekből, vizsgálatok lesznek

vizsgálat;visszaélések;Nagy Ervin;kulturális intézmények;

2026-06-11 15:51:00 CEST

Ezt követően szorgalmazni fogják egy olyan szervezet megalkotását, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet.

A kulturális intézményeinkből folyamatosan jönnek a segélykiáltások – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében kiemelte, az előző rendszer lehetőséget adott embereknek arra, hogy a politika támogatását élvezve visszaélhessenek a hatalmukkal és félelemben tarthassanak egész társulatokat. Nagy Ervin bejelentette,

éppen ezért minden minisztériumi fenntartású intézmény működését át fogják vizsgálni, azokkal kezdve, ahol a legégetőbb a helyzet.

Posztjából kiderül, a vizsgálatok után szorgalmazni fogják egy olyan szervezet megalkotását, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Bejegyzését azzal zárta: megvédik a magyar művészeket, biztonságba helyezik az állományt és véget vetnek a hatalmi visszaéléseknek.

Nemrég a Blikk számolt be arról, hogy információi szerint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz, azon belül Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárhoz fordultak a Budapesti Operettszínház dolgozói. A céljuk az, hogy újra a szakmai munkáé lehessen a főszerep, az utóbbi években ugyanis több olyan ügy miatt került a figyelem középpontjába a teátrum, amelyek negatív fényben tüntették fel őket. Ám reményeik szerint egy lehetséges felülvizsgálat rendet teremthetne.

A Budapesti Operettszínház ezzel kapcsolatban közölte: „A felülvizsgálatról szóló hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett meg a Budapesti Operettszínházhoz. A Budapesti Operettszínház vezetése, ahogyan eddig is, a jövőben is minden felülvizsgálat során teljeskörűen együttműködik a fenntartóval”.