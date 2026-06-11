Ráday Mihály-díjat kapott lapunk munkatársa, N. Kósa Judit

Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;lelőhely;Ráday Mihály-díj;

2026-06-11 17:31:00 CEST

A Népszava publicisztikai rovatvezetője, újságíró és helytörténész munkásságával jelentős mértékben hozzájárul Budapest kulturális és várostörténeti értékeinek feltárásához, valamint annak közvetítéséhez – hangsúlyozta a Főpolgármesteri Hivatal.

Ráday Mihály-díjban részesült N. Kósa Judit, lapunk publicisztikai rovatvezetője, újságíró és helytörténész. A Főpolgármesteri Hivatal kiemeli, N. Kósa Judit munkásságával jelentős mértékben hozzájárul Budapest kulturális és várostörténeti értékeinek feltárásához, valamint annak közvetítéséhez.

A Fővárosi Önkormányzat a hagyományoknak megfelelően június 11-én, a névadó, Ráday Mihály születésének évfordulóján adta át a díjakat. A Fővárosi Önkormányzat által 2022-ben alapított kitüntetéssel évente legfeljebb három olyan személy vagy szervezet kiemelkedő és maradandó értékű munkásságát ismerik el, akik elkötelezetten tevékenykednek a főváros épített és természeti örökségének megóvásáért.

– Budapest épített hagyatéka, amely túlélte a történelem viharjait, ma már nem lehetne veszélyben. Azonban hol ideológiai eszmék, hol anyagi érdekeltségek fenyegetik a tervezőművészet szellemi és tárgyi értékeit

– utalt bevezetőjében Karácsony Gergely főpolgármester az előző kormány Budapest elleni bosszúhadjáratára. Hozzátette: „Budapestnek építészeti nívódíja, amellyel elsősorban a főváros újonnan létrehozott építészeti értékeit ismerjük el, korábban is létezett, de nem értelmezhető az értékteremtés a meglévő értékeink megőrzése, védelme, helyreállítása nélkül.” A főpolgármester hozzátette, azért fontos elismerés a Ráday Mihály-díj, mert olyan szakemberek érdemlik ki, akik tovább viszik Ráday Mihály örökségét.

N. Kósa Judit korábban szorosan együttműködött Ráday Mihály városvédővel; ő írta a szövegeket Ráday Jelenetek a pesti utcán című, a fővárosi homlokzati díszeket bemutató fotókönyvéhez. Emellett jelenleg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált Ráday Mihály Emlékprojekt szakmai vezetője.

N. Kósa Judit Lelőhely című várostörténeti cikksorozatát 1995 májusában indította el, a rovata 31 éve fut folyamatosan. A sorozat eredetileg a Népszabadság Budapest mellékletében indult, jelenleg a Népszavában olvasható. A nyomozó szemléletű helytörténeti tárcákból eddig három önálló gyűjteményes kötet született. Emellett több önálló várostörténeti és monografikus kötete is megjelent.

N. Kósa Judit mellett Ráday Mihály-díjban részesült

Janotti Judit Podmaniczky-díjas építész, műemlék-felügyelő, akinek vitathatatlan érdeme van Budapest kiemelkedő, egyetemes értéket képviselő épített örökségének helyreállításában és megóvásában,