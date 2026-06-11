Pósfai Gábor leváltotta a Készenléti Rendőrség parancsnokát

Pósfai Gábor Magyarország belügyminisztere 2026. június 11-ei hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagyot, a Készenléti Rendőrség parancsnokát – közölte a Belügyminisztérium.
A közlemény szerint a tárcavezető egyúttal 2026. június 12-ei hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.Felmentette az országos rendőrfőkapitányt is a belügyminiszterMecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitányFelmentette a budapesti rendőr-főkapitányt a belügyminiszterPósfai Gábor leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét