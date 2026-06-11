Pósfai Gábor leváltotta a Készenléti Rendőrség parancsnokát

A közlemény szerint a tárcavezető egyúttal 2026. június 12-ei hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a Készenléti Rendőrség parancsnokának.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte: az általuk felvázolt elképzelésekkel a résztvevők döntő többsége egyetértett, és nagyon sok hasznos kiegészítő javaslat is érkezett.