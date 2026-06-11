Váratlanul lemondott a brit védelmi miniszter

Nagy-Britannia;lemondás;védelmi miniszter;Sir Keir Starmer;

2026-06-11 17:51:00 CEST

John Healey a döntést azzal indokolta: a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

Lemondott csütörtökön John Healey brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta váratlan, a brit médiában és a politikai szereplők körében egyaránt nagy meglepetést keltő távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

A leköszönő miniszter felidézte: januárra elkészült az új védelmi beruházási terv – Defence Investment Plan (DIP) –, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

„Azóta azonban Ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában”

– fogalmazott a lemondását bejelentő, személyesen Starmernek címzett levelében a távozó miniszter.

A védelmi beruházási tervet még nem hozták nyilvánosságra, és csütörtöki levelében Healey kiemelte, hogy a csomagtervben szereplő pénzügyi előirányzatokat ő is csak hétfőn látta először teljes részletességükben.

A távozó miniszter megállapította, hogy a DIP-ben szereplő pénzügyi ráfordítások „jócskán elmaradnak” attól az összegtől, amelyre az ország védelméhez „a mostani veszélyes időkben” szükség lenne. Hozzátette: ebben a helyzetben olyan döntéseket lenne kénytelen meghozni, amelyek visszavetnék a brit fegyveres erők harci felkészültségét, hadműveleti helyzetekben növelnék az állományra leselkedő kockázatokat, és mindezek miatt gyengítenék az ország biztonságát is.

Nem hivatalos források szerint a védelmi beruházási terv 13,5 milliárd fonttal (5600 milliárd forinttal) növelné a brit védelmi kiadásokat a következő négy évben, és a fegyveres erők számos magas rendfokozatú vezetője is jelezte az utóbbi időszakban, hogy ez az emelés messze elmarad a szükséges mértéktől.

Lemondását bejelentő csütörtöki levelében John Healey közölte: meggyőződése szerint a brit védelmi kiadásoknak 2030-ra el kellene érniük a hazai össztermék (GDP) 3 százalékát. A volt védelmi miniszter szerint ugyanakkor a jelenlegi pénzügyi előirányzatok alapján abban az évben csak 2,68 százalék lenne a GDP-arányos brit védelmi költségvetés.

John Healey felidézte Starmer minapi kijelentését, amely szerint a brit és a szövetséges hírszerzési szolgálatok egybehangzó helyzetértékelése szerint Oroszország már 2030-ban támadást indíthat a NATO ellen. Healey közölte, ebben a helyzetben nem tud elfogadni egy olyan védelmi beruházási tervet, amely nem biztosítja a brit fegyveres erőknek a szükséges pénzügyi forrásokat, ezért nem maradt egyéb választási lehetősége, mint az, hogy benyújtsa lemondását.