Donald Trump közölte, az Egyesült Államok este rendkívül keményen csap majd le Iránra

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;háború Iránban;

2026-06-11 17:30:00 CEST

Washington a nem túl távoli jövőben teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett – közölte az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” le fog csapni Iránra.

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, Washington a „nem túl távoli jövőben” teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett, beleértve a kulcsfontosságú Hárg szigetet is.

A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére második napja folytatta a támadásokat. A legutóbbi amerikai támadások Iránban csütörtök reggelig tartottak, intenzívebbnek és kiterjedtebbnek tűntek, mint az előző nap. Irán alig adott ki információt a károk mértékéről, és közölte, hogy – az előző naphoz hasonlóan – visszalőtt Kuvait, Bahrein és Jordánia felé. Az amerikai hadsereg folytatta az iráni kikötők blokádját, és csütörtökön közölte, hogy rakétákat lőtt ki egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.