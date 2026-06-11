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Donald Trump amerikai elnök

Donald Trump közölte, az Egyesült Államok este rendkívül keményen csap majd le Iránra

Washington a nem túl távoli jövőben teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett – közölte az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” le fog csapni Iránra.

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, Washington a „nem túl távoli jövőben” teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett, beleértve a kulcsfontosságú Hárg szigetet is.

A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére második napja folytatta a támadásokat. A legutóbbi amerikai támadások Iránban csütörtök reggelig tartottak, intenzívebbnek és kiterjedtebbnek tűntek, mint az előző nap. Irán alig adott ki információt a károk mértékéről, és közölte, hogy – az előző naphoz hasonlóan – visszalőtt Kuvait, Bahrein és Jordánia felé. Az amerikai hadsereg folytatta az iráni kikötők blokádját, és csütörtökön közölte, hogy rakétákat lőtt ki egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.

Minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága kezdődik, de a torna már a rajt előtt megmutatta, a sport nem tud függetlenedni Donald Trump egyre bizarrabbá váló vezetésétől, Mexikó politikai gondjaitól, Irán vízumügyeitől és Kongó járványügyi kihívásaitól.