Téves riasztás miatt lezárták és részben evakuálták a Pentagon épületét

riasztás;Egyesült Államok;Pentagon;lépfene;

2026-06-11 20:09:00 CEST

Lépfenét észlelt a rendszer.

Lezárták és részben kiürítették az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) épületét egy veszélyesanyag-érzékelő téves riasztása miatt - számolt be a CNN. Az amerikai hírcsatorna információi szerint több emeletet és folyosót is lezártak, illetve kiürítettek.

Az evakuálást azt követően rendelték el, hogy a Pentagon érzékelőrendszere lépfene lehetséges jelenlétét észlelte. Később kiderült azonban, hogy az érzékelőrendszer meghibásodott, így téves riasztás történt.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője azt nyilatkozta, hogy a Pentagon rendszerei „levegőminőségi problémát észleltek, amely óvintézkedéseket tesz szükségessé, amíg meg nem állapítják annak jelentőségét”. Hozzátette, „a minisztérium a szokásos védelmi protokollokat hajtja végre, beleértve az érintett területre vonatkozó otthonmaradási parancsot is”, továbbá, hogy „a reagáló csapatok a helyükön vannak és készen állnak az épületben tartózkodók támogatására.”

A Pentagon biztonsági csapata által küldött belső útmutató szerint „levegőminőségi problémát” észleltek, és további vizsgálatokra van szükség. A további tesztek órákat vehetnek igénybe. „A reagáló csapatok a helyükön vannak, és készen állnak, hogy szükség esetén támogassák az épületben tartózkodókat” - ígérték.

Hayley Severance, az amerikai Védelmi Minisztérium biológiai fenyegetések csökkentésével foglalkozó korábbi vezető tanácsadója a történteket úgy értékelte, előfordulnak hasonló téves riasztások, de összességében akkor is jónak tartja, hogy komolyan veszik ezeket, hiszen ha a probléma valódi, az gyors óvintézkedéseket igényel.