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Magyar Péter: Egy izraeli utasszállító gép miatt riasztották a Magyar Honvédség vadászgépeit

A Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a magyar légiirányítással.

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

Mint közölte, a vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon 20:10-kor Ausztria irányába kilépett a magyar légtérből. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.

Magyar Péter jelezte még, hogy az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.

Az új pozícióra a Magyar-kormány által felkért szakember operatív tevékenységet nem fog végezni. A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója melletti munkájának fő célja a demokrácia védelme lesz. 