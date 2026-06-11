Magyar Honvédség;Izrael;Prága;vadászgépek;utasszállító repülőgép;Tel-Aviv;Magyar Péter;

2026-06-11 21:07:00 CEST

Magyar Péter: Egy izraeli utasszállító gép miatt riasztották a Magyar Honvédség vadászgépeit

A Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a magyar légiirányítással.