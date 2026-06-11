Magyar Péter: Egy izraeli utasszállító gép miatt riasztották a Magyar Honvédség vadászgépeit

Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.
Mint közölte, a vadászgépek az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon 20:10-kor Ausztria irányába kilépett a magyar légtérből. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.
Magyar Péter jelezte még, hogy az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.