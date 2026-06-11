Buda Péter egykori elhárító alezredes lesz a titkosszolgálatok stratégiai felügyelője

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2026-06-11 20:20:00 CEST

Az új pozícióra a Magyar-kormány által felkért szakember operatív tevékenységet nem fog végezni. A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója melletti munkájának fő célja a demokrácia védelme lesz.

Buda Pétert, a magyar elhárítás egykori alezredesét, elismert szakértőt kérte fel Magyar Péter kormánya, hogy legyen a titkosszolgálatok stratégiai felügyelője – írja Facebook-oldalán Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója. Szerinte ez az új pozíció bizonyos szempontból az amerikai nemzeti hírszerzési igazgatóéhoz (Director of National Intelligence, DNI) hasonlítható, és mint azt a VSquare-nek nyilatkozva Buda elmondta, „a fő cél a demokrácia védelme”. Ezen belül a szolgálatok depolitizálását, a nemzetbiztonsági közösség szakmai megújítását, és a megváltozott nemzetközi politikai-biztonsági környezethez való igazodást említette.

Buda Péter évekkel ezelőtt hagyta el a szolgálatot, és azóta az egyik legélesebb nyilvános bírálójává vált az Orbán-kormány Európa-ellenes és Oroszország-barát külpolitikájának, a nemzetközi szélsőjobboldali-oroszbarát befolyásolási hálózat építésének, valamint annak, hogy a rezsim a magyar titkosszolgálatokat belföldi kritikusai megfigyelésére használta. A stratégiai felügyelő beosztása államtitkári szintű lesz, és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadónak jelent majd és mellette fog dolgozni. Buda szerint munkája szigorúan szakmai, stratégiai és elemző jellegű, és a Miniszterelnökségen működő csapata operatív hírszerzési tevékenységet nem fog végezni.

Céljuk az amerikai, brit, francia, skandináv és balti modellek tanulságainak legjobb hasznosítása. Továbbá a magyar titkosszolgálatok közötti régóta húzódó rivalizálás lezárása és tevékenységüknek „a helyreállított transzatlanti prioritásokhoz" igazítása szintén a kitűzött célok között szerepel.

Buda Péter tanulmányait az Egyesült Államokban (alkalmazott hírszerzés), Izraelben (közel-keleti és iszlám tanulmányok), az Egyesült Királyságban (vallástudomány, illetve nemzetközi kapcsolatok) és Svájcban (a nemzetközi kapcsolatok története a Geneva Graduate Institute-ban) végezte, az utóbbi két területen mester- és doktori képzésen. Népszerű Substack-szerző is mind magyar, mind angol nyelven, írásai az utóbbi időben pedig főként az orosz hibrid hadviselésre összpontosítottak.