Kiderült - Az eltűnt maláj repülőről származik a fellelt szárnydarab

Bebizonyosodott, hogy a repülőgéproncs-darab, amelyet az indiai-óceáni Réunion szigetén találtak a nyáron, a Malaysia Airlines légitársaság azon Boeing 777-es típusú repülőgépéről származik, amely 2014 márciusában tűnt el 239 emberrel a fedélzetén az Indiai-óceán felett - közölte csütörtökön a francia igazságszolgáltatás. A néhány hete a Franciaországhoz tartozó, indiai-óceáni Réunion szigetén egy kétméteres szárnydarabot találtak, amelyről "elég egyértelműen megállapították", hogy ugyanolyan típusú gépből, vagyis egy Boeing 777-esből származik, mint amilyen az eltűnt gép volt.