Az utasszállító pilótáinak szólni kellett, hogy jelentkezzenek a légiirányításnál.
A Tel-Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a magyar légiirányítással.
Öt utas és a személyzet hat tagja többnyire könnyebb sérüléseket szenvedett a német légitársaság Buenos Airesből Frankfurtba tartó járatán.
A 30 éves férfit a hatóságok már eszméletlenül találták, amikor kihúzták a hajtóműből, megkísérelték az újraélesztést, de az nem járt sikerrel.
A katonai törvényszék a légvédelmi erők egyik parancsnokát 13 év szabadságvesztéssel sújtotta. Nem mindenki elégedett az ítélettel.
A fedélzeten tartózkodó 167 utasból és a kilencfős legénységből senki sem élte túl a katasztrófát.
Riasztották a honvédség Gripen vadászgépeit szombat délelőtt, miután egy Boeing 748 típusú utasszállító repülőgép Magyarország légteréhez közeledve nem létesített kapcsolatot időben a polgári légi irányítással.
Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított eljárást hétfőn Franciaországban az ügyészség az EgyptAir egyiptomi légitársaság májusban a Földközi-tengerbe zuhant utasszállító repülőgépének ügyében.
Francois Hollande francia elnök megerősítette, hogy az egyiptomi légitársaság MS804-es, Párizsból Kairóba indult járata a Földközi-tengerbe zuhant. Az Airbus A320-as gép fedélzetén 66-an tartózkodtak. A gép kairói idő szerint hajnali 2.45-kor tűnt el a radarképernyőről a görög Karpathosz szigettől délre, délután megtalálták az első tárgyakat, amelyek a repülőről származhatnak.
A görög hatóságok feltehetően a hajnalban lezuhant egyiptomi utasszállítóból származó "úszó tárgyakat" találtak a Földközi-tengeren - közölte a kairói légi közlekedési minisztérium és Egyiptom párizsi nagykövete.
Francois Hollande francia elnök csütörtök délután fél egykor jelentette be, hogy hajnalban minden jel szerint lezuhant az EgyptAir egyiptomi légitársaság Párizsból Kairóba tartó MS804-es járata. A görög állami televízió jelentette, hogy megtalálták az eltűnt repülőgép roncsdarabjait a Görögországhoz tartozó Kárpathosz szigettől délre.
A szakemberek nem tudták sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy az indiai-óceáni Réunion szigetén talált szárnydarab a tavaly eltűnt maláj utasszállító repülőgéphez tartozott volna, tehát nem tudják azt azonosítani.
Bebizonyosodott, hogy a repülőgéproncs-darab, amelyet az indiai-óceáni Réunion szigetén találtak a nyáron, a Malaysia Airlines légitársaság azon Boeing 777-es típusú repülőgépéről származik, amely 2014 márciusában tűnt el 239 emberrel a fedélzetén az Indiai-óceán felett - közölte csütörtökön a francia igazságszolgáltatás. A néhány hete a Franciaországhoz tartozó, indiai-óceáni Réunion szigetén egy kétméteres szárnydarabot találtak, amelyről "elég egyértelműen megállapították", hogy ugyanolyan típusú gépből, vagyis egy Boeing 777-esből származik, mint amilyen az eltűnt gép volt.
Az indonéz légiközlekedési hatóság illetékesek szerint immár biztosra vehető, hogy a tengerben talált roncsdarabok a vasárnap eltűnt utasszállító repülőgép maradványai. A Jáva-tengeren bőröndöket, a gép egyes elemeit – a repülőgép ajtaját és a vészhelyzet esetén használatos gumicsúszdát -, emberi testrészeket is találtak a roncsok keresésére indult pilóták.