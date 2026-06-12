Frissítenie kellett vagyonnyilatkozatát Kapitány Istvánnak

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2026-06-12 08:35:00 CEST

A gazdasági és energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából kimaradt egy balatongyöröki nyaraló, amely a lánya tulajdonában van, de ő haszonélvezeti joggal bír rajta.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több milliárdos befektetéssel, külföldi ingatlannal, balatoni telkekkel és értékes autókkal rendelkezik, azonban egy fontos tétel kimaradt a vagyonnyilatkozatából: egy balatongyöröki villa, amely a lánya tulajdonában van, de ő haszonélvezeti joggal bír rajta – vette észre a Blikk.

A 24.hu érdeklődésére a Gazdasági és Energetikai Minisztérium elismerte a hibát és közölte, hogy frissítették a tárcavezető vagyonnyilatkozatát. Így most már szerepel rajta egy 1524 négyzetméteres, balatongyöröki telken álló, 209 négyzetméteres épület is. Kapitány a telken haszonélvezeti joggal bír, míg az épületnek ő maga a tulajdonosa.

A lap megjegyzi, a hibának az is különös aktualitást ad, hogy a Tisza-kormány éppen a vagyonnyilatkozati szabályok szigorításán dolgozik, és a benyújtott javaslatuk szerint pedig akár börtön is járhatna a vagyon eltitkolásáért. A Büntető törvénykönyv kiegészülne ugyanis egy új tényállással, a vagyon­nyilatkozat-tételi kötelezettség megsértésével, ami szerint akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése során vagyoni helyzetét lényeges tény tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat tételével, valós tény elhallgatásával, vagy más módon eltitkolja.

Mint arról beszámoltunk, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter – aki egykoron a Shell globális alelnöke volt – vagyonnyilatkozata alapján a leggazdagabb politikus az új Országgyűlésben. Több ingatlanja van, Budapest II. kerületében egy 1112 négyzetméteres beépítetlen terület, Balatongyörökön egy bontandó ház és egy 2233 négyzetméteres zártkert, valamint a spanyolországi Málagában egy 340 négyzetméteres üdülő részbeni tulajdonosa. Nagy értékű gépkocsiként egy 2013-ban vásárolt Maserati GranTurismót és egy 2023-ban szerzett Tesla Model 3-at tüntetett fel. Értékpapírszámláin összesen 8,4 millió euró és 58,7 millió forint van, részvényekben 8,74 millió eurót, készpénzben pedig 1 millió forintot tart.