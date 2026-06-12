Biró Ferenc: Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy ez koncepciós ügy, magamtól nem állok fel

Orbán-kormány;korrupció;vizsgálat;interjú;vádemelés;KNyF;Tuzson Bence;Országos Kórházi Főigazgatóság;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-12 05:55:00 CEST

Több feljelentést is tett a Nemzeti Kommunikációs Hatósággal (NKOH) szemben az Integritás Hatóság – mondja Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, aki ellen vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. El sem tudta képzelni, hogy Tuzson Bence arra kéri, állítsa le a hivatal helyszíni vizsgálatait. Interjú.

Rogán Antalt nemrégiben a kisföldalattin, Mészáros Lőrincet pedig utoljára Cannes-ben fotózták le egy Hermés-üzletben. Önnel szemben viszont kedden vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. Így képzelte a hatalomváltást?

Nem.

Hogy éli ezt meg?

Nehezen.

Bővebben?

Nagyon nehezen.

Azért is kérdezem, mert a Tisza-kétharmadot hozó választás után írt egy bizakodó hangvételű körlevelet a Integritás Hatóság (IH) munkatársainak. Úgy fogalmazott, hogy a kormányváltás „új felelősséget és új feladatokat” ró az Integritás Hatóságra. Rosszul öregedett szavak.

Hát hál’ istennek az ártatlanság vélelme még mindig él.

A KNYF hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vádat. Az összes vádponton nem mennénk végig. Ön mindegyikről azt nyilatkozta korábban, hogy tárgyi tévedés, illetve hamis állítás. Az ügyészség szerint az egyik hivatali autóját folyamatosan a felesége használta.

Ez súlyos tévedés.

Éspedig?

A hatóságot létrehozó kormányrendelet szerint a IH elnökének miniszteri besorolású a pozíciója, annak megfelelőek a juttatásai. Ebben szerepelt a személyes használatra kijelölt gépjármű.

A KNYF szerint két autója is volt.

Nem. Volt az elnöki kabinetnek autója az IH-ban, sofőrrel. Reggel behozott dolgozni, napközben pedig intézte az ügyeket: a reptérről behozott vendégeket, iratokat szállított, és este engem is hazavitt. Ezt az autót én használtam, nem én vezettem.

Mást is furikáztattak ezzel az autóval az IH-ban?

Most így nem emlékszem, de valószínűleg más is használta hivatalból az autót.

És volt egy saját használatú autója, amelynek az IH fizette a lízingjét. Ha jól tudom, ezt az előző munkahelyéről hozott el.

Igen, az autó lízingjét továbbvitte a hatóság. Hároméves kocsi volt és kevesebbe került mint egy Škoda Superbet bérelni. Ez volt, amelyet én vezettem, ezzel mentünk nyaralni. Jogosan azt gondoltam, hogy ez szabályszerű és törvényes, hogy időnként átengedem a feleségemnek.

A KNYF szerint folyamatosan a felesége használta.

Ez tényszerűen nem igaz, de majd a bíróság eldönti. Mi már többször kértük az ügyészséget, hogy kérjék le az autók mozgási adatokat, a cellaadatokat, ne csak egy kiválasztott időszakra.

Egy másik vádpont, egy 11 milliós tanulmányírás, amelyről az ügyészség azt mondja, hogy fiktív volt, míg ön szerint nagyon is volt mögötte teljesítmény.

Maguk az ügyészségi vallomások azt támasztják alá, hogy a tanulmányíró munkát végzett. Ebből írt egy könyvet „Korrupció és integritás” címmel, ami a kortárs korrupciós irodalmat dolgozza fel. Ez egy szakmai munka volt, a könyvet arra felsőoktatási kurzusok megtartására használja a hatóság.

A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései?

A felsőoktatás egy plurális tér, nem mindenkinek lehet ugyanezt az üzenetet ugyanúgy eljuttatni, van akihez Platónon, másnak a büntető törvénykönyvön keresztül kell szólni, és van akihez úgy lehet eljutni, hogy ha bűnben élsz, akkor nem üdvözülsz. Erről van egy viszonylag hosszú tanulmány. Nagyon leegyszerűsítve a szellemi alap nélkül minden más csak egy ideiglenes fércmunka. Nekünk egy kontrollkörnyezetet kellett létrehozni, ami megakadályoz dolgokat. Ha az embert a vágyhoz való viszonyát, a kapzsiságát meg tudom változtatni, akkor tudok hosszú távú hatást kifejteni.

Ez szerepelt anno az elnöki pályázatában is?

Igen. Fent van a hatóság honlapján a pályázat arról, hogy miért fontos a képzés. Egyébként az ön által említett cím – ami az ügyészség közleményében is szerepel - egy témavázlaté volt, amit még az író közvetlen főnöke sem látott.

Szóval akkor csak egy pillanatnyi, házon belüli ötletroham volt „halál utáni egzisztencia és az integritás” viszonyának a feszegetése?

Bátorítjuk a kollégákat, hogy kellően innovatívak legyenek. A főnökség feladata, hogy a rossz ötleteket kigyomlálja, a jókat meg benne hagyja.

Akkor nézzük a dolog materiális részét: annak idején 2022-ben a multicégek világából érkezett, hogy egy EU által kikényszerített korrupcióellenes hatóság élén megzabolázza a NER-t.

Nemrég egy konferencián hívták fel a figyelmemet, hogy ami velem történik, az egy bevett régiós forgatókönyv. Nézd meg hogyan bánt el Robert Fico a korrupcióellenes ügyészséggel, mit tettek a románok a Laura Codruța Kövesi uniós főügyész szervezetével vagy a szlovének az ottani integritási hivatallal. Még tanulmány is született a módszertanról, hogyan lehet egy korrupcióellenes hatóságot ellehetetleníteni: kell pár belső beépített ember, meg kell egy külső nyomás – ez volt a kormány.

Igen, de például Romániában előtte fürtökben vitték be a fél kormányt a hírszerzés támogatásával, idehaza viszont a titkosszolgálat – mint a nyomozati iratokból kitűnik – speciel önt hallgatta le nyolc hónapig. Az IH-t eleve rendkívül szűk jogkörrel hozták létre, az összes helyettesét is a Magyar Péter szerint „NER-báb” Windisch László választotta ki, de még a biztonsági cégük a fideszes Valton lett. Tényleg, az hogy sikerült?

Amikor kineveztek, elmentem a belügyminiszterhez, azt kértem, hogy a hatóságot a Készenléti Rendőrségnek kellene védenie, de nem kaptuk meg a rendőrségi védelmet.

Hogyan lett ebből a Valton?

Az akkori biztonsági igazgató ajánlásával érkezett.

Ő az, aki az elmondása szerint fura szerepet játszott a felesége, megrendezettnek tűnő koccanásos baleseténél? És aki később bevezette az IH épületbe rendőröket?

Igen.

Állásban van még?

A razzia után megszűnt a pozíciója.

Szóval, amikor 2022-ben megérkezett a multivilágból, láthatóan körberakták önt figyelő szemekkel.

Igen, kaptam ezeket az embereket, de a munkaszervezet felállása a munkáltatói jogok gyakorlása az elnök kezében van. Azaz fel tudtam építeni egy olyan szervezetet, ami szakmai munkát végez, politikamentesen. XXI századi hatóságot építettem, és igen vártam, hogy lesz egy kormányváltás. Ha ezt akkor nem csinálom, akkor ma nincs egy hároméves szervezet amelyben megbízik az EU, a Bizottság , és az OECD, az Európai Ügyészség (EPPO), a társhatóságok képviselői.

Megbíznak önben? A vádemelés még friss hír, a gyanúsítás tavalyi.

A gyanúsítást mindenki abszurdnak gondolta. Teljesen egyértelmű, hogy koholmány, politikai bosszúról van szó.

Ezt szó szerint mondták önnek?

Mondjuk úgy, több emberrel beszéltem Brüsszelben, és a tudtomra adták, hogy tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ez egy politikai bosszú. Nem véletlen, hogy az év elején itt járt az EU biztos és nyilvános konferencián többször is hangsúlyozta: veletek vagyunk!

Az indulás után sokáig távol tartotta magát a sajtótól. Ez önvédelem volt? Nem lehet, hogy kezdettől keményebben kellett volna fellépnie?

Egy korrupcióellenes hatóság elnökének nem a kamera előtt van a helye. Ráadásul 2022-ben, ha volt is arról privát véleményem, hogy mi történik az országban, nem állhattam ki, nem mondhattam akármit, mivel a véleményem mögött akkor még nem volt ténybázis.

Ma már gondolom, van. A 2022-es magánvéleményéhez képest mára hogyan változott az ország állapotáról ez a vélemény?

Nem láttam, hogy ekkora baj van. 2022-ig a magyar politikával nem foglalkoztam. Akkoriban csak annyit lehetett látni, hogy a Magyarország kockázati felára araszol felfelé, az ügyfelek egy része pedig vállat von. Akkor még nem gondoltam, hogy a kormány inkább feláldozza az EU-s pénzeket és ebből csinál politikai tőkét, mint hogy hagyjon egy frissen felálló hatóságot működni.

Ezt szó szerint mondták önnek?

Mondjuk úgy, több emberrel beszéltem Brüsszelben, és a tudtomra adták, hogy tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ez egy politikai bosszú. Nem véletlen, hogy az év elején itt járt az EU biztos és nyilvános konferencián többször is hangsúlyozta: veletek vagyunk!

Az indulás után sokáig távol tartotta magát a sajtótól. Ez önvédelmi reakció volt? Nem lehet, hogy kezdettől keményebben kellett volna fellépnie?

Egy korrupcióellenes hatóság elnökének nem a kamera előtt van a helye. Ráadásul 2022-ben, ha volt is arról privát véleményem, hogy mi történik az országban, nem állhattam ki, nem mondhattam akármit, mivel a véleményem mögött akkor még nem volt ténybázis.

Ma már gondolom, van. A 2022-es privát véleményéhez képest mára hogyan változott az ország állapotáról ez a vélemény?

Nem láttam, hogy ekkora baj van. 2022-ig a magyar politikával nem foglalkoztam. Akkoriban csak annyit lehetett látni, hogy a Magyarország kockázati felára araszol felfelé, az ügyfelek egy része pedig vállat von. Akkor még nem gondoltam, hogy a kormány inkább feláldozza az EU-s pénzeket és ebből csinál politikai tőkét, mint hogy hagyjon egy frissen felálló hatóságot működni.

Márpedig így történt. Mondjuk eleinte a NER kesztyűs kézzel bánt önökkel. Mikor lépte át a vörös vonalat? Balásy Gyula elleni vizsgálattal? Vagy amikor az országjelentései is hozzájárultak ahhoz, hogy Brüsszel befagyasztotta az ide érkező pénzeket?

Szerintem összeadódtak. Látszott, hogy 2023-ra a kormány teljesen szakított azzal, hogy valakinek különvéleménye is lehet. Rossz néven vették, hogy van saját hangom az EU-s intézmények előtt. És azt is, hogy érdemi viszonyt ápolok azokkal a biztosokkal, akik a kondícionalitási és a jogállamisági eljárásban vannak döntő pozícióban. A hatóság szakmai munkájából kialakított véleményt képviseltem és nem a magyar politikai vezetés által hangoztatott véleményeket. És akkor a hatóság komoly pénzügyi érdekekbe is kezdett belegázolni.

Ilyen lehetett az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) elleni vizsgálat? Ekkor, 2024 márciusában történt, hogy Tuzson Bence behívatta magához. Az igazságügyi miniszter mellett Bóka János ült, és az asztalon volt két lehallgatásgátló. Így utólag tudja, hogy milyen kütyük voltak azok?

Értelemszerűen megpróbáltam utánanézni.

Ha már itt tartunk: itt az IH-ban nem volt vizsgálat, hogy nincs-e feltechnikázva a hivatal?

Nem volt ilyen vizsgálat. Minek? Azok vizsgálják, akik az ilyet elhelyezik. Ki véd meg az államtól?

Visszatérve 2024-re: elmondása szerint Tuzson Bence felszólította, hogy nem kellene vizsgálódniuk az OKFÖ körül.

Az üzenet az egyértelmű volt.

Tuzson Bence szerint ilyen nem hangzott el. Van erre bármiféle bizonyítéka? Vitt magával diktafont?

Miért vinne az ember diktafont az igazságügyi miniszterrel való megbeszélésre?

Nem tudta volna képzelni, hogy ilyet hall?

Nem.

Bóka János hogy viselkedett?

Kifejezetten kulturáltan. A beszélgetést a Tuzson Bence úr vitte. Amikor a kondícionalitáshoz kapcsolódó mérföldkövekről volt szó, csak akkor szólt hozzá Bóka János.

De amikor előkerült az OKFŐ-vel kapcsolatos vizsgálat, akkor pontosan mit mondott Tuzson Bence?

Ne csináljunk ilyeneket!

És Bóka János mit reagált erre?

Így két év távlatából ez nincs meg bennem.

De mondjuk nem állt fel azzal, hogy Bence, nem mondhatsz ilyet.

Értelemszerűen nem.

Miért nem állt ki akkor rögtön?

Kihez mentem volna?

A sajtóhoz.

És akkor mi történik velem és a hatósággal? 2024 márciusát írtuk. Vannak olyan csaták, amelyeket nem ott és nem akkor kell megvívni amikor az ellenfél gondolja. Ha kiállok, engem levesznek, ideraknak valakit, aki elbábozza, hogy minden rendben, és mindenki boldogan megy tovább. Én nem erre szerződtem.

Ennyire nem bízott a sajtóban?

A sajtó erejében nem bíztam. 2024-ben ez még a Magyar Péter színre lépése előtt történt. Egy KESMA-birodalom kellős közepén voltunk. Még 2025-ben is az ellenünk folytatott razzia után három napig simán tudták tematizálni a sajtó hozzávetőlegesen 80 százalékát. Másfelől az IH egy autonóm államigazgatási szerv, a beszámolóját az Országgyűlés gazdasági bizottsága fogadja el. Azt tudtam csinálni, hogy ugyanúgy, ahogy egy céges problémánál, elmegyek a gazdasági bizottsághoz. Írtam nekik, hogy szeretnék velük beszélni, több beszélgetés volt kitűzve, mindet lemondták.

De ezt a Tuzson-féle megbeszélést jelezte?

Ezt még a feleségemnek sem mondtam el. Ez még házon belül is nagyon-nagyon szűk körben volt tudott, mivel látták, hogy akkora fejjel jövök ki az IM-ből, hogy el kellett fordítani a fejem, hogy kiférjen a kapun.

Miért nem avatott be senkit?

Úgy ítéltem meg, ha 2024-ben borítok mindent, a maradék kis esélyem is elúszik a hatóság létezésére és az uniós pénzek hazahozatalára. És azt fontosabbnak tartottam, hogy EU-s pénzek megjöjjenek.

De mégis mi lett volna, ha erről Brüsszelben tudnak? Mégiscsak arról van szó, hogy az EU szorgalmazta az IH létrejöttét, mire az itteni erős emberek hát fogalmazzunk úgy: igen komoly nyomás alá helyezték a hatóság vezetőjét.

- A közhiedelemmel ellentétben az EU Bizottság nem volt ura a magyar viszonyoknak. Nem is volt rá hatása. Ezek szerződéses konstrukciók, ezek betartását kérik. Ennek egy pontja egy magyar hatóság létrehozása, üzemelése. Nagyon furán venné ki magát, ha ebbe a Bizottság megpróbálna beavatkozni.

A tavaly januári első meggyanúsítása után utalt rá, hogy azért került a célkeresztbe, mivel a Nemzeti Kommunikációs Hatóság (NKOH) vizsgálata közben a Rogán-közelinek tudott Balásy-féle ügyek is látókörbe kerültek, és ez váltotta ki a hatóságok razziáját. Mi lett ezzel a vizsgálattal? Visszakapták az akkor lefoglalt iratokat?

Nem kaptuk vissza.

Hol vannak?

Ezt a kérdést nem nekem kell feltenni.

Mi lett az addig tett megállapításaikkal?

Több feljelentést is tettünk az NKOH-val szemben. Volt egy felülbírálati indítványunk amelynek helyt adott a bíróság és az Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozása újraindult, jelenleg is tart. A központi beszerző szervekről szóló elemzésünk nyomán pedig feljelentést tettünk, de erről a nyomozás miatt egyelőre nem tudunk részletesen nyilatkozni.

Önök többször is jelezték, hogy az IH jogkörei igencsak korlátozottak.

Viszonylag hamar jelezték, hogy erről le kellene szokni.

De többször is indítvánnyal éltek az IH jogköreinek a kiterjesztéséről.

Mondjuk úgy: volt egy időszak, amikor nem lehetett velem úgy beszélni, hogy ne kerüljön elő a jogkörök kérdése.

Az elvárásaikból mennyi köszön vissza a Tisza most benyújtott javaslatából?

Azt egyelőre még tanulmányozzuk.

A Tisza-kormány fellépést ígért a korrupció ellen. Megkeresték önöket?

Azt hiszem, hogy ez a kormány kifejezett hangsúlyt fektet a hatalmi ágak szétválasztására. Az IH független szerv. Ami a jogalkotást illeti, a konzultációs folyamatban veszünk részt.

Diplomatikus. Informálisan kaptak bármilyen biztató szót?

Nagyon sok nyilatkozatot halottam a hatóság megerősítéséről.

Mai eszével mit csinálna máshogy?

Ezen sokat gondolkoztam. Sokat tanultam. Az elmúlt három évem unikális tapasztalat, ami a jövőben majd hasznosítható nemzetközi színtéren. Ha Windisch László felszólítja, hogy álljon fel? (Jogszabály szerint az IH elnökének az elmozdítását az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezheti a bíróságnál - B.Z.)

Mi az a pont, amikor azt mondja, hogy tarthatatlanná vált a helyzete?

A mai eszemmel azt mondom, hogy magamtól nem állok fel.