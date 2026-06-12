Két influenszerre csapott le a NAV, miután nem adóztak a YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeik után

NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;youtuber;TikTok;influenszer;

2026-06-12 11:34:00 CEST

Sokmilliós bevételük után nem fizettek adót, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták.

Két népszerű tiktokos tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek szűrőjén, akik több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a platformok üzemeltetőitől érkezett összegeket gyermekeik bankszámlájára utaltatták – olvasható a hatóság lapunkhoz is eljuttatott pénteki közleményében.

Azt írták, a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal: az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével.

Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták.

A NAV szerint bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket. A közleményben a hatóság emlékeztetett: a tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem, az adóköteles tevékenységhez pedig adószámot kell igényelni.

A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni az szja-t, a szochót (szociális hozzájárulási adó). Ezen túl a bevételeiket illegálisan eltitkoló influenszerek – akár 200 százalékos mértékű – adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki adószámot is „elfelejt” igényelni, annak terhére a mulasztása miatt egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV – áll a közleményben.