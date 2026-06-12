Nem tudnak a hatóságok a Fidesz által emlegetett, politikai zaklatás miatti öngyilkosságokról

Fidesz;öngyilkosság;védvonal;Havasi Bertalan;

2026-06-12 12:44:00 CEST

A rendőrség általánosságban azt közölte, hogy az öngyilkossági esetek vizsgálata nem terjed ki az érintettek politikai hovatartozására.

Nem erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség a Fidesz kommunikációs igazgatójának állítását két, politikai vegzálásokkal összefüggésbe hozott öngyilkosságról - írja a 24.hu.

Havasi Bertalan a Védvonal megalakulásával kapcsolatos közleményében arról írt, hogy a bukott hatalom képviselőinek és híveinek beszólásokat, sértegetéseket kell elszenvedniük. Havasi Bertalan azt állította, hogy két korábbi segítőjük is öngyilkos lett a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt, és ezekben az ügyekben hatósági vizsgálat folyik.

A portál megkeresésére az ORFK általánosságban azt közölte, hogy az öngyilkossági eseteket a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. Ez a vizsgálat nem terjed ki az érintett politikai hovatartozására.

A Központi Nyomozó Főügyészség válaszában úgy fogalmazott: „a megkeresésében megjelölt adatokkal ügy a Központi Nyomozó Főügyészségen nem azonosítható.”

Az ügyészség azt is jelezte, hogy az öngyilkossági eseteket a rendőrség a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján vizsgálja. Orbán Viktor két héttel korábban jelentette be a Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jogsérelmek miatt.