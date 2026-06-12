Visszavonta a Hadházy Ákos ellen tett beadványát Orbán Viktor édesapja

Orbán Viktor;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;Hatvanpuszta;id. Orbán Győző;

2026-06-12 11:50:00 CEST

Nem tudni, miért gondolta meg magát Orbán Győző.

Visszavonta a Hadházy Ákos ellen az adatvédelmi hatóságnál tett beadványát id. Orbán Győző.

Minderről a korábbi országyűlési képviselő adott tájékoztatást Facebook-oldalán. Hadházy Ákos emlékeztett: a korábbi miniszterelnök édesapja azért fordult korábban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mert a volt politikus fotókat és videókat tett közzé a „lopott pénzből épített” hatvanpusztai birtokon található épületről.

Bár nyilván nem ez volt a szándéka, de a bejelentése hasznos volt: részletesen felsorolta benne a posztjaimat, és ezzel megerősítette az ott közzétett fotók és videók hitelességét is - tette hozzá. Jelezte: nem tudja, miért vonta vissza ezt a bejelentést - „talán a fia veresége után már nem olyan magabiztos, már nem bízik Péterfalvi Attilában, vagy csak szeretne lapítani inkább.”

Hadházy Ákos nyomatékosította: ő ellenben nem vonja vissza azt a feljelentést, amelyet a hatvanpusztai műemlékrombolás, valamint az engedélyezés miatt tett hivatali visszaélés gyanúja miatt. Megjegyezte, hogy a Transparency International Magyarország az általa bemutatott dokumentumok alapján feljelentést tett a túlárazott kőszállítások miatt.

Úgy véli, a főszereplő (vagyis Orbán Viktor) magabiztosan nyilatkozza, hogy nem fog börtönbe kerülni, de a korábbi képviselő szerint már az amerikai világbajnokság meccseire sem lenne szabad kiengedni.

„Szép pillanatok voltak ugyanis, amikor az új kormány tagjai bejárták a Karmelitát és az új, szuperluxus giccsminisztériumokat. De mindannyian tudjuk: teljes és valódi rendszerváltás egyik, de fontos és szimbolikus feltétele az, hogy Hatvanpusztától megszabadítsuk az Orbán klánt, és végre szabadon bejárhassa mindenki a lerombolt műemlékek helyén az adófizetők pénzén felépített kastélykomplexumot” - zárta sorait Hadházy Ákos.