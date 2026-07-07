Állítólag a fideszes Védvonal szervezi, de annyira nem hirdetik intenzíven.
A rendőrség általánosságban azt közölte, hogy az öngyilkossági esetek vizsgálata nem terjed ki az érintettek politikai hovatartozására.
A korábbi miniszter azt mondta, kiszáll a politikából, ha nem nyer egyéniben.
Ennek feladata lesz megállítani a „tiszás gyűlöletet”.
A védekezésbe szorult Ukrajnára idén súlyos problémák megoldása vár, ám a donyeck megyei Avgyijivka elvesztése nem jelenti azt, hogy az orosz erők képesek lennének nagyobb területek elfoglalására – mondta a Népszavának Jójárt Krisztián biztonságpolitikai elemző.
A mezőgazdasági károk elkerülése érdekében a védvonalak ideiglenes erősítésével, szükségtározás nélkül biztosítják Mosonmagyaróvár biztonságát a vízügyi szakemberek - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) .