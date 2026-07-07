Egy siker nem fog lendületet adni az oroszoknak, nagy ukrán területek elfoglalása hónapokon át tartó öldöklésbe kerülne

A védekezésbe szorult Ukrajnára idén súlyos problémák megoldása vár, ám a donyeck megyei Avgyijivka elvesztése nem jelenti azt, hogy az orosz erők képesek lennének nagyobb területek elfoglalására – mondta a Népszavának Jójárt Krisztián biztonságpolitikai elemző.