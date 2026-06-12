Kémteknősök és kémhalak miatt aggódik a kínai állambiztonság

Kína;tenger;megfigyelés;állambiztonság;kémkedés;

2026-06-12 13:25:00 CEST

Nemcsak nehéz ezeket az eszközöket felfedezni, de sok esetben azt sem tudni, kik helyezték el.

A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett pénteken a kínai állambiztonsági minisztérium - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítőbójákat, pilótanélküli vízijárműveket, valamint úgynevezett „kémteknősöket” és „kémhalakat” is felhasználhatnak érzékeny adatok gyűjtésére.

A minisztérium pénteken közzétett figyelmeztetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes külföldi szervezetek a tengervíz hőmérsékletére, sótartalmára, sűrűségére és az áramlatokra vonatkozó adatokat gyűjtenek, amelyek felhasználhatók úgynevezett vízalatti térképek elkészítésére.

A tárca szerint ezek az információk segítséget nyújthatnak a kínai partmenti védelmi rendszerek feltérképezésében, a haditengerészet mozgásának elemzésében, valamint a tengeri nyersanyagkészletek felmérésében. Az elmúlt években a tengeri hírszerzés eszköztára jelentősen bővült. A minisztérium példaként említette a tengerfenéki kommunikációs kábelek megfigyelését, a vízalatti lehallgatórendszereket, a pilótanélküli vízijárműveket, a kutatási célú expedíciónak álcázott felderítőplatformokat, valamint a „kémteknősöknek” és „kémhalaknak” nevezett eszközöket.

A tárca szerint ezek az alacsony költségű és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szervek számára. A közlemény szerint a nyílt tengeren működő eszközök esetében gyakran nehéz megállapítani azok eredetét és üzemeltetőit, ami megnehezíti a felelősségre vonást is. A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket.

A közlemény egy korábbi esetet is felidézett, amikor egy kínai halász egy általa „kémhalnak” nevezett, gyanús szerkezetet talált a tengerben, amelyet végül átadott a hatóságoknak.

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a tengeri biztonság a nemzetbiztonság egyik kulcsfontosságú eleme, ezért a tengeri hírszerzési tevékenységek elleni fellépést tovább erősítik.