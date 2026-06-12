Donald Trump szerint már a hétvégén aláírhatják az Iránnal kötendő megállapodást

Közel-Kelet;megállapodás;Egyesült Államok;Donald Trump;háború Iránban;

2026-06-12 12:34:00 CEST

A teokratikus rezsim még nem beszél végleges döntésről. A Hormuzi-szorosban továbbra is érzékelhető a feszültség.

Már a hétvégén aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást Donald Trump szerint, Teherán azonban azt közölte, hogy még nem jutott végleges álláspontra - írja a Reuters.

Az amerikai elnök a Fehér Házban arról beszélt, hogy „nagyszerű rendezést” értek el az Iránnal vívott háborúban. Azt mondta, a Hormuzi-szoros hivatalosan megnyílik, amint aláírják a megállapodást, erre pedig szerinte hamarosan, akár a hétvégén Európában sor kerülhet. Hozzátette, hogy az aláíráson JD Vance alelnök is részt venne.

Esmaeil Baghaei iráni külügyi szóvivő az iráni média szerint azt közölte, hogy a megállapodás nagy részei már véglegesek, de Irán nem fog engedni a vörös vonalaiból. Úgy fogalmazott, még nem született végső következtetés, az ügyet az illetékes döntéshozó testületek vizsgálják.

A Reuters szerint a piacok a megállapodás reményére emelkedéssel reagáltak, az olajárak pedig kéthavi mélypontra estek. A Hormuzi-szoros környékén ugyanakkor továbbra is feszült a helyzet: egy amerikai tisztviselő szerint az amerikai erők két iráni támadódrónt lőttek le, miután Teherán kereskedelmi hajókat próbált támadni a vízi útvonalon. Az iráni állami média arról számolt be, hogy az iráni hadsereg feltartóztatott egy tartályhajót, és péntek hajnalban robbanásokat hallottak.

Trump többször azt mondta, hogy bármilyen békemegállapodásnak garantálnia kell: Irán nem fejleszthet nukleáris fegyvert. Irán tagadja, hogy ilyen fegyver megszerzésére törekedne. Teherán követelései között szerepel a nemzetközi szankciók feloldása, több milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon felszabadítása és a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerése.

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt állította, hogy a megállapodást több közel-keleti ország, köztük Izrael, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek is jóváhagyta. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala ugyanakkor azt közölte, hogy Izrael nem részese az Iránnal kötendő szándéknyilatkozatnak.