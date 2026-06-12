Visszatért a nőverő exfideszes Győrffy Balázs

Fidesz;Magosz;visszatérés;Győrffy Balázs;nőverés;

2026-06-12 15:54:00 CEST

Korábban büntetőeljárás indult ellene, amely azt követően szűnt meg, hogy csaknem kétmillió forintot fizetett a sértetteknek.

Győrffy Balázs lett a Veszprém Megyei Gazdakörök Szövetségének új elnöke - írja a 444 a MAGOSZ tájékoztatására hivatkozva.

A szervezet június 8-án tartott tisztújító közgyűlést.

A korábbi fideszes képviselő 2024 augusztusában három embert bántalmazott, köztük egy nőt, akinek eltörte az orrát. A Fidesz akkor azt közölte, hogy az EP-képviselő „ittas állapotban vitába keveredett egy hölggyel, és a vita tettlegességig fajult. A párt úgy fogalmazott, Győrffy Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségünkből. Ezt követően távozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara éléről és lemondott európai parlamenti mandátumáról is.

Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt indult ellene eljárás, amelyet az ügyészség megszüntetett, miután csaknem kétmillió forint jóvátételt fizetett a három érintettnek.